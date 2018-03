Miami Open | Venus Williams e Azarenka ai quarti di finale

Miami Open 2018/ Diretta Del Potro Krajinovic streaming video e tv - orario delle partite (tennis) : Diretta Miami Open 2018: info streaming video e tv, orario delle partite che si giocano nel torneo di tennis in Florida. Del Potro affronta l'ottavo di finale contro il serbo Krajinovic(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 07:00:00 GMT)

DIRETTA/ Miami Open 2018 Fognini Kyrgios (3-6 3-6) streaming video e tv : azzurro eliminato in due set : DIRETTA Miami Open 2018: streaming video e tv, Fabio Fognini viene eliminato al terzo turno perdendo 3-6 3-6 contro Nick Kyrgios, che non concede all'azzurro nemmeno una palla break(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 22:06:00 GMT)

Miami Open - Kokkinakis fuori : va avanti Verdasco : Miami - Dopo avere eliminato Roger Federer , Thanasi Kokkinakis esce di scena al terzo turno al ' Miami Open ', secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari in corso ...

Diretta / Miami Open 2018 Fognini Kyrgios (3-6) streaming video e tv : primo set all'australiano (tennis) : Diretta Miami Open 2018: Fognini Kyrgios è l'unico match con un italiano in campo e vale per il terzo turno del torneo di tennis che si gioca in Florida. Già eliminato Roger Federer(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:23:00 GMT)

DIRETTA/ Miami Open 2018 Fognini Kyrgios (1-4) streaming video e tv : azzurro in difficoltà (tennis) : DIRETTA Miami Open 2018: Fognini Kyrgios è l'unico match con un italiano in campo e vale per il terzo turno del torneo di tennis che si gioca in Florida. Già eliminato Roger Federer(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:11:00 GMT)

Diretta / Miami Open 2018 Fognini Kyrgios streaming video e tv : si ferma la corsa di Kokkinakis (tennis) : Diretta Miami Open 2018: Fognini Kyrgios è l'unico match con un italiano in campo e vale per il terzo turno del torneo di tennis che si gioca in Florida. Già eliminato Roger Federer(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 20:08:00 GMT)

Miami Open - Pliskova ai quarti dopo il ritiro della Diyas : Karolina Pliskova si è qualificata ai quarti di finale del torneo Wta di Miami , cemento, montepremi 8.648.508 dollari, . La ceca, numero 6 del mondo e 5 del seeding, ha approfittato del ritiro della kazaka Zarina Diyas, numero 56 del ranking Wta, che si è ritirata sul punteggio di 6-2, 2-1 per la 26enne di Louny dopo appena 55 minuti di ...

DIRETTA/ Miami Open 2018 Fognini Kyrgios streaming video e tv : Kerber e Yafan Wang in campo (tennis) : DIRETTA Miami Open 2018: Fognini Kyrgios è l'unico match con un italiano in campo e vale per il terzo turno del torneo di tennis che si gioca in Florida. Già eliminato Roger Federer(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:45:00 GMT)

Diretta/ Miami Open 2018 Fognini Kyrgios streaming video e tv : Karolina Pliskova vola ai quarti (tennis - oggi) : Diretta Miami Open 2018: Fognini Kyrgios è l'unico match con un italiano in campo e vale per il terzo turno del torneo di tennis che si gioca in Florida. Già eliminato Roger Federer(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:10:00 GMT)

DIRETTA / Miami Open 2018 Fognini Kyrgios streaming video e tv : iniziano i match! (tennis - oggi) : DIRETTA Miami Open 2018: Fognini Kyrgios è l'unico match con un italiano in campo e vale per il terzo turno del torneo di tennis che si gioca in Florida. Già eliminato Roger Federer(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 16:39:00 GMT)

Miami Open : la Svitolina - la Ostapenko e la Kvitova agli ottavi : ROMA - Elina Svitolina , Jelena Ostapenko e Petra Kvitova raggiungono gli ottavi di finale del ' Miami Open ', Wta Premier Mandatory dotato di un montepremi di 8.648.508 dollari in corso sui campi in ...

Miami Open - Del Potro agli ottavi - Fognini stasera contro Kyrgios : Stanotte da Miami è arrivata un'altra sorpresa: dopo l'eliminazione del numero uno del mondo Federer, è caduto anche il bulgaro Dimitrov , numero 4 del mondo, che ha dovuto dire addio al torneo sotto ...

Miami Open : fuori Dimitrov - avanzano Cilic e Del Potro : Cilic - Nella parte bassa del tabellone prosegue intanto il cammino di Marin Cilic : il croato, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, ha comunque dovuto battagliare per superare 7-5 7-6 il ...

Tennis - Miami Open : Dimitrov fuori al terzo turno : ROMA - Altra eliminazione eccellente al ' Miami Open ', secondo Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 7.972.535 dollari in corso sui campi in cemento del Tennis Center di Crandon Park, ...