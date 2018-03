Meteorologia | la casuale scoperta dei riscaldamenti stratosferici

meteoweb.eu

(Di martedì 27 marzo 2018) Durante i primi anni della seconda guerra mondiale, aerei impiegati in missioni di volo ad alta quota evidenziarono dati meteorologici insoliti. Una volta tornati alla base di partenza l’equipe scientifica nel monitorare quanto gli strumenti meteo di bordo avevano rilevato, si mostrarono piuttosto dubbiosi a causa della variabile temperatura che delineava un profilo non conforme alle normali aspettative. A quei tempi, circa 80/90 anni or sono, alcuni settori specifici della scienza meteorologica non erano sufficientemente chiari , specie per quanto riguardava la conoscenza della Media e alta stratosfera e non sempre si trovavano risposte sulle cause di alcuni fenomeni che qui si verificavano. A tale scopo si pianificarono altri voli nell’intento di effettuare ulteriori rilevamenti. Le successive letture dei dati termici confermarono l’esistenza di un fenomeno sino ad allora non ...