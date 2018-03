Meteo | aria di primavera ma ci sono perturbazioni in arrivo

Meteo sino 31 Marzo : STOP FREDDO - ma PERTURBATO al Sud. Poi variabilità : Servizio METEO SEI UN LEVABOLLI? Vuoi sapere dove è grandinato? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com METEO DAL 25 AL 31 Marzo 2018, ANALISI E PREVISIONE Possiamo considerare conclusa la fase METEO eccezionalmente rigida invernale che ha caratterizzato l'ultima settimana, ...

Meteo estremo : tromba d’aria nel casertano : Sono decine i video su Youtube e le immagini sui social che documentano la tromba d’aria che ha colpito ieri sera i comuni nelle immediate vicinanze di Caserta. Almeno 8 persone sono rimaste ferite, una in modo grave, e ci sono ingenti danni. https://www.youtube.com/watch?v=0GRDRgoOlbA La pioggia e il vento forte hanno colpito in particolar modo San Nicola la Strada, San Marco Evangelista, Marcianise, San Tammaro. Problemi alla circolazione ...

Previsioni Meteo - primo weekend di Marzo variabile sull’Italia : Sabato di nubifragi - Domenica elezioni al caldo e con il sole : 1/18 ...

Meteo : quando finirà l’ondata di freddo - neve e gelo di Burian sull’Italia. Città e paesi paralizzati e temperature glaciali : ci vorrà un po’ prima di rivedere il sole (prepariamoci!) : Burian, la corrente di origine siberiana, è arrivato, e l’avvio di settimana è caratterizzato da un abbassamento delle temperature generalizzato su tutto il territorio italiano. temperature giù quindi, con il picco di freddo che si registrerà nella giornata di mercoledì. Per ora vento fortissimo e anche tanta neve. Per tutti e tre i giorni di avvio settimana, lunedì, martedì e mercoledì, il cielo si presenterà sereno o poco ...

Allerta Meteo Toscana : nevicate e aria gelida - criticità “gialla” su tutta la regione : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha rimodulato l’Allerta Meteo codice giallo emessa nei giorni precedenti per vento fino alle 20.00 di lunedì, e per neve – solo per le zone appenniniche e meridionali – fino alle 24.00 di lunedì. Sono attesi accumuli di neve generalmente inferiori ai 2 cm in pianura, possibili su tutta la regione; fino a 10 cm nelle zone collinari e anche fino a 20-25 cm a quote ...

Allerta Meteo - allarme “Burian” : imponente irruzione di massa d’aria gelida - convocato il Comitato Operativo della Protezione Civile : In previsione dell’arrivo del “Burian” e quindi dell’imponente e repentina irruzione di una massa d’aria gelida proveniente dalla Lapponia, che determinerà condizioni Meteo avverse sulle regioni italiane dalla giornata di domenica e almeno per tutta la prima metà della prossima settimana, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha convocato per domani, sabato 24 febbraio, alle ore 09.00, il Comitato ...

Meteo Lombardia : fino a lunedì aria fredda e temperature in forte calo : temperature in forte calo, piogge e instabilità sono previsti nei prossimi giorni in Lombardia a causa della depressione che persiste sul bacino del Mediterraneo. Domani e venerdì, riferisce il bollettino Meteo dell’Arpa, sono previste piogge e anche neve fino a quote vicine alla pianura. Domani le temperature saranno comprese tra zero e 4 gradi e le massime tra quattro e otto gradi. Venerdì ancora piogge deboli, minime stazionarie e ...

Previsioni Meteo - gli esperti del Consorzio LaMMA : “lo stratwarming spinge il freddo sull’Europa - arriva aria polare. Attenzione al Ponte di Weikoff” : Previsioni Meteo – I Meteorologi del Consorzio LaMMA (Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale) hanno pubblicato stamattina un importante aggiornamento sull’ondata di freddo siberiano in arrivo in Europa e sull’Italia. Nel bollettino si legge che “L’episodio di stratwarming ipotizzato ad inizio mese si è verificato. Gli effetti in Europa dovrebbero cominciare a manifestarsi a partire dal 24-25 febbraio ...

Previsioni Meteo Lombardia : aria fredda e nuvolosità in aumento : Per i prossimi giorni – si legge nel consueto bollettino Meteo di Arpa Lombardia – il bacino del Mediterraneo continuerà ad essere interessato da una circolazione depressionaria, legata ad una più ampia struttura di bassa pressione in discesa dal nord-est Europa, con associata aria molto fredda continentale. Oggi in Lombardia parzialmente soleggiato, da domani sono attese giornate per lo più nuvolose, specie in pianura. Giovedì ...

Meteo : in Lombardia aria fredda e nuvolosità in aumento : Milano, 20 feb. (AdnKronos) - Per i prossimi giorni il bacino del Mediterraneo continuerà ad essere interessato da una circolazione depressionaria, legata ad una più ampia struttura di bassa pressione in discesa dal nord-est Europa, con associata aria molto fredda continentale. Lo comunica il serviz

Previsioni Meteo Piemonte : aria fredda dal Nord Europa - a fine mese sarà pieno inverno : Un primo impulso di aria fredda dal Nordest d’Europa giungerà sul Piemonte tra martedì e mercoledì, riportando le minime della notte sotto lo zero. Secondo l’Arpa regionale le precipitazioni saranno scarse, attese solo deboli piogge e nevicate da 700-800 metri. Secondo la Società Meteorologica Italiana fino al 27 febbraio si prevede una tendenza a temperature più fredde rispetto alla media del periodo, con la possibilità di neve fino ...

Allerta Meteo - l’aria fredda in arrivo dal Sahara : ecco perché il ciclone Africano porterà tanta neve in Calabria e Sicilia : 1/6 ...

Previsioni Meteo Lombardia : vasta area depressionaria in discesa dall’Europa - pioggia in arrivo : “La Lombardia sta per essere interessata da una vasta area depressionaria in discesa dall’Europa Settentrionale. Nelle prossime ore sono attese precipitazioni sparse sulle Alpi, occasionali in Pianura e sull’Appennino. Venerdì ancora cieli grigi con locali piogge ad est, mentre da sabato si farà strada un miglioramento. Un nuovo peggioramento sembra profilarsi per l’inizio della nuova settimana, inoltre con temperature ...

Meteo prossima settimana : aria gelida verso l'Europa - freddo intenso anche in Italia : Arrivano ulteriori conferme dai modelli matematici circa una fase di freddo intenso nella prossima settimana per gran parte del continente europeo. A partire da Domenica-Lunedì, una vasta massa...