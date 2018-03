Meningite Sardegna | allarme focolaio a Cagliari Otto casi e chiuse due discoteche | è

Si torna a parlare di Meningite in Sardegna : Iniziamo subito specificando che i casi di infezione da meningococco sono in diminuzione negli ultimi anni e le percentuali di morti si è anch'essa abbassata; infatti il ministero della salute conferma che non si parla di epidemia ma solo di qualche caso rispetto alla popolazione Italiana di 60 milioni di abitanti. Parliamo di questa patologia perché si sono riscontrati dei casi nel sud-Sardegna e questo articolo vuole, quindi, informare ...

Sardegna : 20enne ricoverato in gravi condizioni. Allarme Meningite : Il ragazzo aveva da giorni febbre e dolori. Subito dopo l’arrivo in ospedale è scattata la profilassi per le persone che sono venute a contatto con lui. Ora si trova nel Policlinico di Monserrato. Si tratterebbe di meningite di tipo B, la stessa che nei giorni scorsi aveva provocato la morte, nel capoluogo sardo, di un 20enne.Continua a leggere

Meningite in Sardegna : donna muore per pneumococco : Una donna 79enne è deceduta a causa di una Meningite da pneumococco: è morta sabato scorso nel reparto malattie infettive dell’Aou di Sassari dove ere stata trasportata d’urgenza dall’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. La donna e’ stata colpita da “streptococco pneumoniae”, meglio noto come “pneumococco”, spesso responsabile di polmoniti e otiti. Si tratta dell’ottavo caso dall’inizio ...