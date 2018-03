MEMORIE DI UNA GEISHA | TV8 Regia di Rob Marshall | info streaming e trama oggi | 27 marzo

MEMORIE DI UNA GEISHA/ Su Tv8 il film con Zhang Ziyi e Suzuka Ohgo (oggi - 27 marzo 2018) : Mermorie di una GEISHA , il film in onda su Tv8 oggi, martedì 27 marzo 2018. Nel cast: Zhang Ziyi , Suzuka Ohgo e Ken Watanabe, alla regia Rob Marshall. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 09:36:00 GMT)

MEMORIE di una geisha : cast - trama e curiosità sul film diretto da Rob Marshall : Il film, tratto da un libro omonimo scritto da Arthur Golden e diretto dallo stesso regista di Chicago Rob Marshall, va in onda alle 21.30 su TV 8 (canale otto del telecomando) martedì 27 marzo. Memorie di una geisha: trailer Memorie di una geisha: la trama Ambientato in un mondo esotico e misterioso quale solo il Giappone sa essere (persino oggi, a molti anni di distanza dall’epoca in cui è ambientato il film), Memorie di una geisha ha ...