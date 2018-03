Mediaworld | sciopero a sorpresa | a rischio aperture a Pasqua e Pasquetta

Mediaworld annuncia licenziamenti - lavoratori in sciopero oggi e domani : Sindacati in sciopero per la vertenza che coinvolge oltre 700 dipendenti della società di distribuzione di elettronica di consumo Mediamarket - sul mercato con le insegne Mediaworld , Saturn e Media ...

Trieste - Mediaworld a rischio - addetti in sciopero : Voci di chiusura per il megastore delle Torri. Già disposti tagli in busta paga. Oggi presidio davanti al centro commerciale

Mediaworld - lavoratori in sciopero : Sindacale. Anche il Trentino aderisce allo sciopero nazionale dei lavoratori e delle lavoratrici di Mediaworld indetto per il 3 marzo. Al centro della protesta la chiusura dei punti vendita a Milano ...