Max Gazzè cittadino onorario di Vieste | La leggenda di Pizzomunno rivive nella sua

Nel video de La leggenda di Cristalda e Pizzomunno di Max Gazzè l’amore eterno è un’illustrazione animata : A quasi un mese dal debutto della canzone sul palco del Festival di Sanremo 2018, è arrivato online il video de La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, il brano che Max Gazzè ha presentato in concorso alla 68esima edizione della kermesse piazzandosi sesto nella classifica definitiva. Per il primo singolo tratto dalla raccolta Alchemaya, che rappresenta un progetto molto ampio ed ambizioso di racchiudere il repertorio dell'artista in un'unica ...

Max Gazzè in Alchemaya in agosto al Teatro Antico di Taormina : Per l’originale progetto live, accompagnato da una grande orchestra, sono stati scelti luoghi importanti per il loro peso culturale

Max Gazzè racconta Alchemaya : 'Il mio disco tra sinfonia e progressive' : Max Gazzè parla del suo ultimo progetto discografico, Alchemaya , nel quale la musica sinfonica si fonde con l'elettronica del sintetizzatore.

Max Gazzè/ E la sua musica : "Non chiamatela 'sinfonica'" (Che tempo che fa) : A distanza di un paio di settimane dalla fine del Festival di Sanremo, a Che tempo che fa troveremo ospite uno dei protagonisti della kermesse canora: Max Gazzè(Pubblicato il Sun, 25 Feb 2018 21:58:00 GMT)

Da Sanremo 2018 ai banchi di scuola - La leggenda di Cristalda e Pizzomunno di Max Gazzè diventa un fumetto : La leggenda di Cristalda e Pizzomunno di Max Gazzè arriva nelle scuole. Il brano che l'artista ha portato sul palco del Teatro Ariston è arrivato fin dai bambini, che ne hanno studiato la storia e riportata nelle immagini a fumetti. Il successo del brano di Max Gazzè continua anche dopo il Festival di Sanremo 2018, nel quale ha conquistato il sesto posto e il prestigioso Premio per la Miglior Composizione intitolato a Giancarlo Bigazzi. ...

Max Gazzè oggi alla Gazzetta diretta streaming alle 17 : diretta streaeming, oggi martedì 20 febbraio, a partire dalle 17 dalla sede della Gazzetta con Max Gazzè che sarà nostro ospite e intervistato dalla giornalista Enrica Simonetti. L'iniziativa rientra ...

Monster Family il film d’animazione arricchito con le voci di Max Gazzè e Carmen Consoli al doppiaggio arriva in dvd : Dopo aver incassato quasi 2 milioni di euro al box-office italiano, una divertentissima avventura vi aspetta in DVD e Blu-ray TM con Universal Pictures Home Entertainment Italia, arricchita con le voci di Max Gazzè e Carmen Consoli al doppiaggio. I prodotti sono inoltre arricchiti da un un divertente Gioca e Colora all’interno. Emma Wishbone è la proprietaria di una piccola e impolverata libreria per ragazzi, ha un marito, Frank, e due figli un ...

Max Gazzè - la recensione di "ALCHEMAYA" : "Alchemaya" è il nuovo album di Max Gazzé, evoluzione discografica degli spettacoli che il cantautore ha portato in scena in alcuni teatri italiani la scorsa primavera. Si tratta di un progetto ambizioso e complesso a cui Gazzé ha lavorato insieme a suo fratello Francesco ,...

Alchemaya : Max Gazzè diventa anche videogame : Max Gazzè è un artista pop che ha fatto della versatilità virtù. Dalla musica (varia) al cinema, oggi è protagonista anche di un videogame. Sì, avete letto bene: per lanciare il suo Alchemaya – uscito il 9 febbraio in doppio cd, triplo vinile e in digitale per Universal Music -, Max Gazzè ha prodotto anche un videogame, disponibile gratuitamente sul suo sito maxgazze.it. Una vera e propria performance di pop art, che trascina il pubblico ...

Nasce il videogioco di Max Gazzè per Alchemaya : la novità dopo il Festival di Sanremo 2018 : Il videogioco di Max Gazzè arriva dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2018. L'artista ha partecipato all'ultima edizione della kermesse condotta da Claudio Baglioni con La leggenda di Cristalda e Pizzomunno, ma solo in queste ultime ore è arrivata la novità curiosa che riguarda Alchemaya. Gazzè è infatti diventato il protagonista di un videogioco nel quale è imposta una missione da compiere, così come accade nella maggior parte dei ...

Max Gazzè non le manda a dire : “Scudetto? La Juventus ha rotto le scatole…” : Ospite questa mattina sull’emittente umbra Radio Onda Libera, il cantautore Max Gazzè, protagonista al Festival di Sanremo dove ha chiuso al 6° posto, ha detto la sua sulla lotta scudetto non risparmiando una bordata alla Juventus: “Spero che il Napoli vinca lo scudetto, la Juventus ha rotto le scatole. Sono tifoso della Roma e il Napoli è la mia seconda squadra del cuore e di cuore. Quanto tifo Roma? Tanto e poco, direi soprattutto ...