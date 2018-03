Matteo Salvini | Luigi Di Maio e Roberto Fico e le loro compagne fotografati su Chi

Matteo Salvini - arriva lo stop grillino per palazzo Chigi : 'O Di Maio premier o niente governo' : ... 'Se noi ai cittadini presentiamo un altro candidato premier - ha detto - non eletto dai cittadini, determiniamo il definitivo allontanamento dalla politica'. Secondo Bonafede gli elettori hanno già ...

Paolo Becchi : 'Luigi Di Maio e Matteo Salvini - la soluzione è una staffetta - come fecero Craxi e Andreotti' : Ci troviamo di fronte ad un bivio: un governo sostenuto in Parlamento da M5S e centrodestra , con Salvini azionista di maggioranza della sua coalizione, o in tempi ragionevoli nuove elezioni con una ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - sintonia generazionale : Scambi di cortesie: "Sento Di Maio più di mia mamma", "Salvini? Uomo di parola" Forza Italia teme il fuggi fuggi. Tentazione Lega da Nord a Sud Presidenti Camera e Senato, eletti Fico e Casellati Chi ...

Luigi Di Maio e Matteo Salvini - perché secondo Minzolini insieme si suicideranno : L'ipotesi di un governo tra Lega e Movimento Cinque Stelle nasce sin da subito sotto cattivissime stelle. I presupposti perché l'accordo possa saltare ben prima di essere stretto ci sarebbero tutti, ...

L'intesa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio passa dal Parlamento : "Io andrò dal presidente della Repubblica con i nostri dieci punti più importanti", dice Matteo Salvini a TeleLombardia. E tra i dieci punti c'è anche il superamento della legge Fornero, pietra miliare della campagna elettorale leghista, condivisa dal M5s: Salvini vorrebbe proporla subito, già nella discussione sul Def. Perché L'intesa politica con Luigi Di Maio ("Conoscenza recente ma quel che ha detto ha ...

Matteo Salvini boccia l'offensiva antirussa : "Isolare e boicottare la Russia, rinnovare le sanzioni economiche ed espellerne i diplomatici non risolve i problemi, anzi li aggrava". È il commento affidato ai social media di Matteo Salvini, a poche ore dalla notizia delle espulsioni di massa di diplomatici russi da parte di Paesi Ue e Nato sul caso dell'ex spia russa avvelenata in Gran Bretagna. Iniziativa a cui ha aderito anche l'Italia, che espellerà due diplomatici russi nel ...

Matteo Salvini : 'Io premier? Sono pronto ma non è o io o la morte' : 'Io Sono pronto, la squadra è pronta. A me interessa cambiare l'Italia e Sono pronto a metterci la faccia e lavorare 24 ore su 24, ma non è 'o Salvini o la morte'. Salvini è a disposizione, ma se c'è ...

Virginia Raggi plaude Matteo Salvini : "Bene le sue dichiarazioni su più poteri a Roma Capitale" : "Ho letto le dichiarazioni di Salvini che mi sembra che si concentrino molto sull'attribuire, finalmente, più poteri a Roma Capitale. E ciò è condivisibile". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, commentando le dichiarazioni del leader della Lega che in un'intervista al Messaggero sottolinea come "in un sistema federalista ma anche di tipo presidenzialistico il rafforzamento di Roma è essenziale: se i ...

Fabrizio Frizzi è morto - l'addio di Matteo Salvini : 'Vi dico chi era davvero' : La morte di Fabrizio Frizzi non ha sconvolto solo il mondo della tv. Anche la politica ha voluto ricordare il conduttore Rai , uno dei simboli della tv pubblica degli ultimi 30 anni, con parole ...

Matteo Salvini : 'Il premier spetta al centrodestra. Sul tavolo del governo i problemi del Sud' : Con i 5 stelle, proprio sul Sud ci dovremo chiarire bene', 'non servono regalie ma garanzie che permettono di rientrare nel mondo del lavoro. Piu' assistenza, ben finalizzata, occorre nel Mezzogiorno ...

Governo - Matteo Salvini : 'Non escludo nulla se programma condiviso' : "Il problema non è la persona. Il problema è il programma . E chiunque ci sostenga e ci aiuti a realizzare questo programma farà parte della maggioranza. Io sono pronto, non escludo nulla, neanche in ...

Silvio Berlusconi : 'Matteo Salvini premier. Lega e M5s soli? Un ircocervo' : Matteo Salvini 'ha il diritto e il dovere di provare a formare un nuovo governo '. Silvio Berlusconi in una intervista al Corriere della Sera incorona il leader della Lega di fatto mettendogli i ...

Matteo Salvini : "Al governo anche con i 5 Stelle per ricucire l'Italia" : "Il premier spetta al centrodestra", "che rimarrà compatto". "Io sono pronto a fare il premier, però prima viene il programma". Sì a "un tavolo di governo anche con i 5 Stelle", con l'obiettivo di ricucire il Paese tramite un "assetto federale con il rafforzamento della Capitale". Con la priorità di "ripartire dal Sud". Così il leader della lega, Matteo Salvini in un'intervista a Il Messaggero."Ad aprile - ha ...

Beppe Grillo 'benedice' Matteo Salvini per la formazione del Governo : ... Salvini sfruttando l'onda di un'abile regia diplomatica e Di Maio ricordando che l'M5s rimane il primo partito della scena politica. Ma per il Quirinale, se la rapida elezione dei presidenti delle ...