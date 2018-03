Maserati Levante - Ipotesi GTS a New York

quattroruote

: Maserati Levante 2018 #Maserati - iMaryTaylor : Maserati Levante 2018 #Maserati - CarRacing_Art : Maserati Levante 2018 #Maserati -

(Di martedì 27 marzo 2018) "Una nuova tempesta sta arrivando". questo lo slogan scelto dallaper il teaser della, che sarà presentata al Salone di New. Non esistono ulteriori descrizioni se non l'immagine del tre quarti anteriore della Suv italiana.Aspettando il V8. L'più probabile, basandosi anche sulle numerose foto spia dei mesi scorsi, è che lasia pronta a presentare l'attesaGTS motorizzata con il V8 biturbo da 530 CV della Quattroporte, dando vita così al modello più prestazionale della gamma. Una scelta logica considerando le concorrenti più quotate e aha proposto soltanto propulsori V6 benzina e diesel.Mascherina e prese d'aria inedite. Il teaser contiene già degli indizi interessanti: la mascherina è composta da barre verticali doppie rispetto alle singole degli altri modelli, mentre in basso a destra di nota una parte della ...