: Mario Pianesi, il fondatore di una 'setta'? - marcorussodell3 : Mario Pianesi, il fondatore di una 'setta'? - laurareali : RT @ACP_it: Gli accusati gestivano la vita delle vittime e pretendevano donazioni 14 MAR. [ANSA] Vittime manipolate e ridotte in schiavitù… - FalcioniChiara : In attesa che la magistratura faccia chiarezza. -

(Di martedì 27 marzo 2018) In questo articolo parleremo di74 anni VIDEO un uomo che con i suoi precetti alimentari aveva creato un vero e proprio impero. I PM stanno indagando sulla realta' appartenente al 'guru' della macrobiotica e, secondo le ultime #indagini, l'uomo avrebbe creato nel corso del tempo, una vera e propria. #è stato denunciato proprio da i suoi ex seguaci, che hanno pagato duramente l'aver to gli 'insegnamenti' del guru: c'è chi ha perso l'udito, chi invece è dimagrito drasticamente di molti chili, riducendosi ad uno scheletro. Ma quali erano gli insegnamenti trasmessi daai suoi discepoli? Tanti divieti e limitazioni Molte erano le limitazioni che il guruVIDEO poneva ai suoi seguaci. Numerose le astinenze imposte, tra cui quella sessuale. L'uomo aveva creato un vero e proprio decalogo dei precetti da re. Una persona ...