Marina Graziani l’ex velina bionda ha un nuovo tatuaggio

L’ex Velina Marina Graziani/ “A 40 anni non ho ancora trovato l’uomo giusto - ora sono a Bike Channel” : L’ex Velina Marina Graziani si racconta: “A 40 anni non ho ancora trovato l’uomo giusto , ora sono a Bike Channel” . Intervista a Tutto da parte della nota showgirl italiana(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 15:50:00 GMT)

Marina Graziani sulla mia lapide verrà scritto ex velina : Marina Graziani oggi è manager, ma è stata sul banco di Striscia la notizia” dal 1999 al 1999 assieme a Roberta Lanfranchi: “Devo molto a “Striscia – ha fatto sapere al settimanale “Vero” mi ha dato popolarità e molti dei miei contatti di oggi derivano proprio da quell’esperienza. Dopo ho fatto tante cose, ma per molti anni ho lavorato dietro le quinte, quindi non sono mai stata così in vista”. L’ultimo impegno lavorativo quest’estate: “Ho ...