Malagò | ' Con Governance Lega Serie A ci sarà la fine del commissariamento'

Torino 2026 - Malagò : 'Senza certezze non espongo il Coni a delle figure' : 'Chiaro che l'intenzione c'è ma servono certezze perché non espongo il mio Paese e il Coni a delle figure e dei comportamenti sbagliati proprio in virtù di quello che è successo in passato'. Così il ...

Giovanni Malagò : “Per organizzare le Olimpiadi? Manca il governo - attendiamo. La città? Deciderò il Coni” : Giovanni Malagò è tornato sulla possibile organizzazione in Italia delle Olimpiadi Invernali 2026. Il Presidente del Coni ne ha parlato a margine della cerimonia d’inaugurazione dell’anno sportivo universitario che si è svolta presso l’Ateneo di Pavia: “Per l’organizzazione di un evento come le Olimpiadi, sono tre i soggetti coinvolti: gli enti locali delle città interessate, il Coni e il governo nazionale. ...

Olimpiadi Invernali 2026 : Italia - è partita la corsa. Tra Milano - Torino e il Veneto : chi la spunterà? Malagò incontra Bach : La corsa all’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 è già lanciata, il 10 settembre 2019 (a Milano) il Cio deciderà quale Paese potrà ospitare la rassegna a cinque cerchi e in Italia c’è grande fermento. Giovanni Malagò procede con i piedi di piombo dopo lo scotto di Roma 2024 ma nell’aria c’è un po’ di ottimismo. Ieri il numero 1 dello sport Italiano si è recato a Losanna per parlare con Thomas Bach, ...

Olimpiadi invernali : Malagò incontra Bach : Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha incontrato a Losanna il n.1 del Cio, Thomas Bach. Tra gli argomenti trattati, l’aggiornamento sulla Sessione Cio nel 2019 a Milano, nonchè una disamina delle prossime manifestazioni internazionali già previste in Italia e quelle potenzialmente che si potranno svolgere nel nostro paese e infine si è parlato delle tematiche relative al processo di candidatura per i Giochi invernali 2026. Sono state ...

Olimpiadi : Malagò incontra Bach : 'Sono soddisfatto delle risultanze dell'incontro - ha detto Malagò - Il Cio ha apprezzato l'accresciuto interesse che oggi c'è in Italia intorno allo sport e ai Giochi Olimpici. In linea di principio ...

Diritti Tv : Malagò incontra l’Antitrust : Si è svolto nel pomeriggio di ieri incontro fra Giovanni Malagò, commissario della Lega di Serie A, nonché presidente del Coni, e Giovanni Pitruzzella, presidente dell’Antitrust, chiamata a esprimersi sull’assegnazione dei Diritti tv del massimo campionato per il prossimo triennio alla società spagnola Mediapro, che ha vinto il bando per intermediari indipendenti con un’offerta da un miliardo e 50 milioni a stagione. La ...

Olimpiadi invernali 2026 : Milano - Torino o Dolomiti? Il silenzio di Malagò in attesa di un governo e di un premier con cui parlare : Che sia Torino (come vorrebbe mezzo Piemonte, e persino Beppe Grillo stando alle sue ultime parole che però non hanno risolto i dubbi interni al M5s locale) oppure Milano (il piano del Coni), entrambe o nessuna, presto bisognerà mostrare le carte di questa confusa partita a poker che sta diventando la candidatura dell’Italia alle Olimpiadi invernali del 2026. E al tavolo finale saranno seduti Giovanni Malagò e il capo del prossimo governo. ...

Olimpiadi - Malagò : 'Cambio linea M5S? Siamo contenti - non so il Cio' : 'Se i 5 Stelle sono un interlocutore credibile? - ha detto ancora il numero uno dello sport italiano a margine della Giunta di oggi -. Nel momento in cui c'è una presa di posizione certificata, una ...

