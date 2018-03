optimaitalia

: Mail truffa rimborso TIM A8005W da 37 euro: attenti, l’azienda non c’entra - wordweb81 : Mail truffa rimborso TIM A8005W da 37 euro: attenti, l’azienda non c’entra - OptiMagazine : Mail truffa #rimborsoTIM A8005W da 37 euro: attenti, l'azienda non c'entra - CODICIassconsum : Ogni giorno vengono inviati migliaia di messaggi #truffa sia tramite mail che tramite sms e addirittura su… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Si sta nuovamente diffondendo unaTIM conda 37fittizio. Naturalmente l'azienda di telecomunicazioni non c'entra niente ma si tratta dell'ennesimo tentativo di raggiro online messo in campo da ignoti e che rischia di essere un serio pericolo per chi cadrà nella trappola web appena scovata.Già in ottobre avevamo messo in allerta i nostri lettori dal rischio rappresentato dallecircolate con i falsi rimborsi TIM. A distanza di mesi, in base ad alcune testimonianze raccolte sui social e per segnalazione del sito Bufale.net, ecco che possiamo commentare con voi il ritorno della stessa identicache sembra essere ritornata proprio in voga con i medesimi rischi per chi, ammaliato dalla proposta di, non riflette bene sul contenuto della missiva ricevuta.Ricapitoliamo dunque, ancora una volta, quali rischi si corrono. Nellasi parla ...