ilfattoquotidiano

: Madri precarie, una donna non può subire colloqui di lavoro ‘ginecologici’ - Cascavel47 : Madri precarie, una donna non può subire colloqui di lavoro ‘ginecologici’ -

(Di martedì 27 marzo 2018) Io me lo ricordo eccome quel pomeriggio del 2013. Mi ricordo che faceva caldo, avevo l’orticaria, il parco dove le giovani della Cgil avevano organizzato il dibattito sulla conciliazione maternità eera immerso nei pollini e nelle graminacee attraverso le quali mio figlio scorazzava come non ci fosse un domani. Mi sedetti in un angolo del tavolo, sarebbero dovuti venir fior fior di personaggi, dalla Camusso al presidente della Regione Lazio, ma io ero stordita dall’antistamico e non mi accorsi che invece non si era presentato nessuno. Se ne accorsero le organizzatrici e le altre invitate, quando dissero che (per restare in tema di maternità) il tempo di attesa era scaduto e avremmo dovuto iniziare a parlare disolo e unicamente tra, senza alcun interlocutore istituzionale a porsi almeno all’ascolto. La fiera delle sfighe, ...