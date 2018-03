Made in Italy | Coldiretti | la guerra fredda con la Russia costa cara all’economia italiana

La società cinese Nou Capital in trattativa per il 4% delle figurine Panini. Obiettivo portare il Made in Italy in Asia : "Ce l'ho", "mi manca", "è un doppione". Frasi che hanno accompagnato l'infanzia e l'adolescenza di milioni di italiani e che presto potrebbero essere pronunciate da milioni di cinesi. Il Messaggero, in un articolo a firma di Rosario Dimito e Leonardo Jattarelli, rivela che la società cinese Nuo Capital starebbe per intavolare una trattativa per rilevare il 4% delle figurine Panini. Che, sia chiaro, non perderà ...

Calzedonia boom grazie all’AfricaCorre il Made in Italy di VeroneseSu fatturato e utili. Case history : Il gruppo che riunisce i marchi Calzedonia, Tezenis, Intimissimi, Falconeri e Atelier Emé vede crescere fatturato e utili, grazie ai bassi costi di produzione dovuti alla globalizzazione Segui su affaritaliani.it

Commercio estero - tensioni commerciali penalizzano Made in Italy negli USA : Le tensioni commerciali sui dazi si ripercuotono sulle esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti che fanno segnare un calo dello 0,7%. E' quanto emerge dall'analisi della Coldiretti sulla base dei ...

Coldiretti : in calo le esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti : Nel primo bimestre del 2018 si registra una brusca inversione di tendenza delle esportazioni Made in Italy negli Stati Uniti che fanno segnare un calo dello 0,7%. E’ quanto emerge dall’analisi della Coldiretti sulla base dei dati Istat relativi al commercio estero a febbraio 2018. Dopo che le esportazioni Made in Italy in Usa nel 2017 avevano raggiunto il record storico di 40,5 miliardi grazie ad un aumento del 9,8% rispetto all’anno precedente, ...

Pasqua : itinerari Made in Italy per un long weekend low cost : Le feste di Pasqua sono alle porte e GoEuro, la piattaforma di viaggi che permette di cercare e prenotare treni, autobus e voli in Europa, propone itinerari in Italia per un long weekend in partenza da Milano, Roma e Napoli, con mete facilmente raggiungibili in treno o autobus senza spendere una fortuna. Milano-Genova-Savona-Asti: 4 giorni, prezzo a partire da 43,45 euro, un itinerario che abbina la bellezza della costa, il fascino delle città e ...

Dieci anni fa l'ultima sfida Made in Italy : serie A - passa - sempre - lo straniero : Empoli-Samp nel 2008 chiudeva un'era: italiani sotto il 50% anche in questa stagione Venerdì compirà Dieci anni. Cifra tonda, già significativa, ma non ancora corposissima. Può esserlo invece per il ...

Dazi : Coldiretti - stop salva 40 - 5 miliardi di Made in Italy in Usa : ...gli stati Uniti fa tirare un sospiro di sollievo i tanti imprenditori agricoli abruzzesi che avevano temuto la possibile stretta sulle importazioni negli Stati Uniti con ripercussioni sull'economia ...

Calzature - a Monaco edizione numero 50 di Moda Made in Italy : Calzature di 200 marchi italiani e stranieri all'edizione numero 50 di Moda Made in Italy , tappa tedesca per l'evento espositivo di Assocalzaturifici che si tiene a Monaco di Baviera dal 25 al 27 ...

I 500 campioni del Made in Italy alla Borsa di Milano - il racconto su Reteconomy : Occasione del seminario, il compleanno del settimanale finanziario del Corriere della Sera, l'Economia. Il conduttore di Reteconomy Emanuele Franzoso ha intervistato tanti volti noti del settore. Tra ...

Il "Made in Italy" in porta non piace più alle grandi : Alisson sta dimostrando di essere uno dei portieri più completi al mondo e la volontà della Roma è quella di tenerlo, a tal punto che al termine della stagione il club gli rinnoverà il contratto, ...

Cloud Food - e-commerce 4.0 Made in Italy : Contestualmente a tale accordo, Giglio Group, all'indomani del passaggio al segmento Star di Borsa Italiana, ha presentato il primo canale di T-commerce in Italia , Ibox 65, , dedicato al mondo della ...

Astronomia - dall’ESA arriva l’OK alla missione ARIEL : un progetto “Made in Italy” per lo studio delle atmosfere esoplanetarie : Astronomia – È la missione ARIEL (Atmospheric Remote-Sensing Infrared Exoplanet Large-survey) dedicata allo studio delle atmosfere dei pianeti in orbita attorno a stelle distanti quella selezionata oggi dallo Space Programme Committee dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) quale prossima missione di classe media. ARIEL verrà lanciata nel 2028 e nell’arco di quattro anni osserverà oltre 1000 esopianeti, realizzando un vero e proprio censimento ...

Se il Made in Italy decolla grazie agli strumenti digitali : Ebranditalia ed il successo della cosmesi online : ... focalizzandoci sulla storia esemplare di Ebranditalia, una piccola impresa nata proprio nel 2011 " annus horribilis dell'economia italiana " che nonostante la congiuntura negativa ha conosciuto da ...