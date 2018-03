Lutto nello sport italiano | muore a soli 36 Aveva da poco strappato quel titolo mondiale

caffeinamagazine

(Di martedì 27 marzo 2018) Una vera tragedia ha colpito a36 anni unoivo di grande valore. Loivo è stato colto da un malore ieri mattina, mentre si trovava a Santa Margherita Ligure per accompagnare un amico a una regata. Traato d’urgenza all’ospedale di Savona, non è riuscito a superare l’intervento chirurgico cui è stato sottoposto, sembra, a causa di un aneurisma. Si è spento così, prematuramente, Riccardo Cesini, ex pallanuotista capitano della Vela Ancona fino a due stagioni fa, ma anche noto velista di recente laureatosi campione del mondo.compiuto gli anni appena due giorni fa. Riccardo lavorava per le Ferrovie dello Stato, ma dedicava tutto il suo tempo libero allo. Pallanuotista di alto livello sin da ragazzo, una decina di anni faconquistato la promozione in serie A2 maschile con la Vela Ancona, la società nella quale ha militato da sempre, e due ...