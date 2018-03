meteoweb.eu

: L’ultimo sorvolo della Stazione Spaziale cinese: ecco come osservarlo LIVE in diretta streaming… - Barcellonameteo : L’ultimo sorvolo della Stazione Spaziale cinese: ecco come osservarlo LIVE in diretta streaming… - Be_mybatman : Okay, sono rimasti solo l’ultimo capitolo e l’epilogo. Sorvolo sulle mie condizioni. -

(Di martedì 27 marzo 2018) Mancano pochi giorni al rientro incontrollato sulla Terra: per l’occasione il Virtual Telescope ha deciso di immortalare l’ultimodel “Palazzo Celeste“. Prima del rientro edistruzione in atmosfera, il Virtual Telescope Project, in collaborazione con il Tenagra Observatories in Arizona, mostrerà in, domani alle 14 ora italiana sul sito del Virtual Telescope Project, uno degli ultimi passaggi tra le stelleinviata in orbita il 29 settembre del 2011. “Abbiamo pensato di offrire a tutti l’opportunità di spiare questo singolare oggettomentre sfila per una delle ultime volte tra le stelle prima che bruci nella nostra atmosfera” annuncia l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile del Virtual Telescope Project. “Vedremo un piccolo punto di luce muoversi tra le ...