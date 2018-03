L’ultima follia di Elon Musk | Lego giganti fatti di roccia

wired

(Di martedì 27 marzo 2018) (Foto: Justin Sullivan/Getty Images)lo ha chiamato merchandising, ma il prossimo prodotto che uscirà dalla sua Boring Company non ha molto a che fare con la categoria dei gadget promozionali.lo ha annunciato ieri via Twitter: si tratta, nelle sue parole, di blocchi modulari realizzati in, delle specie di “da utilizzare per la costruzione di scultre ed edifici”. L’annuncio segue quello dei lanciafiamme a marchio Boring Company che la società di trivellazioni sotterranee aveva lanciato a fine gennaio ridefinendo in modo bizzarro il concetto di merchandising aziendale, ma a differenza della sparata di poche settimane fa (che si è comunque tradotta in un successo commerciale) il tweet di ieri potrebbe tradursi in una iniziativa interessante anche dal punto di vista pratico. New Boring Company merch coming soon. Lifesize-like ...