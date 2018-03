Low e quel Germania-Brasile 7-1 | ' Ce ne dimenticammo il giorno dopo'

Barbara d’Urso - Instagram/ Il giallo del nuovo fol Low er che lascia sotto choc : cosa nasconde quel like? : Barbara d’Urso e il mistero di Instagram : la nostra Carmelita lascia gli estimatori sotto shock, ecco quel nuovo follower che non ti aspetti, ma è durato molto poco...(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:09:00 GMT)

“Quello che H&M ci ha sempre nascosto”. Bufera sul grande marchio Low cost. Spunta una inchiesta choc. Clienti a bocca aperta : La manodopera di detenuti cinesi per confezionare i propri prodotti. Per questo due giganti europei della moda, nello specifico H&M e C&A, sono finiti nell’occhio del ciclone insieme alla società tecnologica 3M dopo la pubblicazione di un’inchiesta da parte del Financial Times, rivelazioni che le stesse aziende coinvolte hanno detto di “prendere in considerazione molto seriamente”. Tutto è nato grazie al ...