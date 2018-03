Lo stress della mamma modifica il cervello del feto

Nella pancia della mamma il cervello cambia di più. E lo stress lo influenza negativamente : È tutt'altro che pigro il periodo che il feto trascorre nel grembo materno: è in questa fase che il suo cervello cambia e si sviluppa più rapidamente che in ogni altro momento della vita, influenza to dagli stimoli che gli arrivano dalla madre. Lo stress materno può infatti modificare le sue connessioni neurali, come dimostrano le prime scansioni cerebrali in utero. I risultati, presentati al Convegno della ...

