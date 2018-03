Lo scelsi per la prima serata Disse di non essere all' altezza

Giorgio Mastrota tronista : “Fu un fallimento - la ragazza che scelsi era a Uomini e Donne per promuoversi” : Giorgio Mastrota ha in tv (anche) un passato da tronista. Ecco come andò in base alle parole dello stesso “re delle televendite”. Giorgio Mastrota: “Maria De Filippi mi convinse a fare il tronista” Mastrota nel 2003 fu tronista a Uomini e Donne. “Avevo due spazi di televendita dentro al programma – ricorda al settimanale Oggi […] L'articolo Giorgio Mastrota tronista: “Fu un fallimento, la ragazza ...

"scelsi lo Spezia per fare calcio vero - qua è lo stesso" : La Spezia - Ha iniziato con il botto con la vittoria per 1-3 a Cittadella, ora Mimmo Di Carlo prova a trascinare dalla sua parte i tifosi del Novara con la prima partita in casa. C'è il suo passato ...

Irina Sanpiter morta : addio a Magda - la moglie di Furio in “Bianco - Rosso e Verdone”. Il ricordo del regista : “La scelsi per i suoi occhioni dolci e malinconici” : Irina Sanpiter, che interpretava Magda, la moglie di Furio in “Bianco, Rosso e verdone” è morta a Roma a 60 anni. Secondo quanto riporta Il Messaggero, da quando ne aveva 27 lottava contro la leucemia. Da otto mesi era ricoverata all’Umberto I. A dare la notizia della scomparsa anche carlo Verdone, che su Facebook scrive: “Cari amici, proprio ora vengo a conoscenza della scomparsa di una mia brava ed affettuosa attrice: ...

"La scelsi per i suoi occhioni dolci e malinconici...". Il ricordo commosso di Carlo Verdone della sua "Magda" : "Cari amici, proprio ora vengo a conoscenza della scomparsa di una mia brava ed affettuosa attrice: Irina Sanpiter, la Magda di Bianco, Rosso & Verdone. Sono molto triste,addolorato. Ci vedevamo poco ma l'abbraccio, quando ci si incontrava, era sempre forte e pieno di dolce nostalgia. Era russa, di Mosca: me la fece incontrare Sergio Leone in quanto era parente della moglie (moscovita) dello sceneggiatore Giorgio Arlorio". Lo scrive sulla ...