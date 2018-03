LIVE Sollevamento pesi | Europei 2018 in DIRETTA | Jennifer Lombardo argento nello strappo

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Jennifer Lombardo e Giorgia Russo ci provano per il podio nei -53 kg : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (martedì 27 marzo). Sulle pedane di Bucarest si assegna il titolo della 53kg femminile, l’Italia prova a sognare il podio con Jennifer Lombardo e Giorgia Russo. Non sarà semplice andare a caccia delle medaglie ma le azzurre hanno le carte in regola per provarci. OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (martedì 27 marzo): ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Scarantino argento nei 58 kg alle spalle di Brachi nella classifica generale. Oro per l’azzurro nello slancio : CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE DEI 48 KG Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (lunedì 26 marzo). Oggi incomincia la rassegna continentale a Bucarest (Romania) e l’Italia vuole subito fare sul serio: ci giochiamo delle carte importanti con Mirco Scarantino che vuole confermarsi campione e con le sorelle Jenny e Alessandra Pagliaro desiderose di lottare per il podio. Spazio ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Scarantino in gara nella 56 kg - bronzo nello strappo per Alessandra Pagliaro nello strappo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi , lunedì 26 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto per minuto, alzata dopo alzata, per non perdersi davvero nulla. Si ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Genny Pagliaro quarta nel totale - Alessandra bronzo nello strappo. Tra poco in gara Scarantino : CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLA gara FEMMINILE DEI 48 KG Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (lunedì 26 marzo). Oggi incomincia la rassegna continentale a Bucarest (Romania) e l’Italia vuole subito fare sul serio: ci giochiamo delle carte importanti con Mirco Scarantino che vuole confermarsi campione e con le sorelle Jenny e Alessandra Pagliaro desiderose di lottare per il podio. Spazio ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Genny Pagliaro quarta nel totale - Alessandra terza nello strappo : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi , lunedì 26 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto per minuto, alzata dopo alzata, per non perdersi davvero nulla. Si ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Genny Pagliaro quarta nel totale - Alessandra bronzo nello strappo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (lunedì 26 marzo). Oggi incomincia la rassegna continentale a Bucarest (Romania) e l’Italia vuole subito fare sul serio: ci giochiamo delle carte importanti con Mirco Scarantino che vuole confermarsi campione e con le sorelle Jenny e Alessandra Pagliaro desiderose di lottare per il podio. Spazio dunque alla 48kg femminile e alla 56kg maschile. OASport vi ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Alessandra Pagliaro bronzo nello strappo! Lotta per il podio nel totale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi , lunedì 26 marzo, : cronaca in tempo reale, minuto per minuto, alzata dopo alzata, per non perdersi davvero nulla. Si ...