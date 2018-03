Litiga con i genitori | 12enne si lancia dalla finestra

Lite Marcuzzi-Henger : il retroscena che non ti aspetti. A distanza di diversi giorni dalla Litigata furibonda in diretta - è Filippo Nardi a svelare il dietro le quinte e la confessione riservata che gli ha fatto Alessia. Ora sì che è tutto più chiaro : Stando a quanto dichiarato oggi da Filippo Nardi a Radio Radio, sembrerebbe che Alessia Marcuzzi si sia confidata con lui dopo lo sfogo in puntata contro Eva Henger. La diatriba tra le due ha tenuto attaccati alla TV milioni di italiani martedì 13 marzo. Dopo settimane di tesissime discussioni e confronti sul caso canna-gate, infatti, la Marcuzzi aveva perso le staffe in diretta e, senza troppi giri di parole, aveva preso una chiara ...

E Lewis Litiga con Rosberg : Separarsi non è servito a riconciliarsi. Anzi. Nico Rosberg e Lewis Hamilton riescono a litigare a distanza e a stuzzicarsi come quando facevano a ruotate in pista. Stavolta comincia Nico. ...

Litiga con il vicino di casa e lo picchia con una mazza da golf : Litiga con il vicino di casa e lo aggredisce con una mazza da golf. Protagonista della vicenda, un anziano di 71 anni, già noto alle forze dell'ordie, che è stato denunciato dai carabnieri. Il fatto è ...

Capello : 'Il problema non è il ct - ma i giocatori. L'esclusione di Balotelli? Non mi fate Litigare con Raiola...' : È l'impianto più bello del mondo e lì respiri la storia del calcio'. Quel suo gol agli inglesi nel '73 è entrato nella storia. 'Sì, era il vecchio Wembley, dove correvano ancora i cani. Oggi sono un ...

Malgioglio e Giovanni Ciacci hanno Litigato : c’entra Ballando con le Stelle : Perché Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci hanno litigato? C’entra Ballando con le Stelle Cristiano Malgioglio e Giovanni Ciacci sarebbero ai ferri corti. Secondo quanto fa sapere il settimanale Nuovo Tv, i due avrebbero litigato per colpa di Ballando con le Stelle. A quanto pare l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non avrebbe apprezzato la scelta […] L'articolo Malgioglio e Giovanni Ciacci hanno litigato: c’entra ...

“Ha rubato il cibo!”. Caos all’Isola dei Famosi. La fame si inizia a far sentire e manda in tilt i concorrenti : parte subito una grande Litigata. Poi arriva il gesto inaspettato : Nervi tesi all’Isola dei Famosi. I naufraghi soffrono a causa della mancanza di cibo. L’ultimo disguido a tal proposito è stato mostrato oggi durante il day time e ha visto tra i principali protagonisti Marco Ferri. Il ragazzo, infatti, è stato accusato dagli altri concorrenti di aver rubato del cibo, generando per questo motivo non pochi malumori. Se in un primo momento però Marco Ferri ha negato palesemente quanto accaduto dopo, ...

Karina Litiga con Monica Setta : la giornalista lascia lo studio ma poi rientra : Perché Karina e Monica Setta hanno litigato a Domenica Live? Ancora uno scontro a Domenica Live per Karina Cascella. Questa volta l’opinionista ha litigato con Monica Setta, popolare giornalista e conduttrice. Il motivo della lite? La Setta ha difeso Craig Warwick in una querelle con Cecilia Capriotti (il sensitivo ha lasciato intendere che sull’Isola dei Famosi […] L'articolo Karina litiga con Monica Setta: la giornalista ...

Uomini e Donne News : Alessandro D’Amico Litiga con la mamma di Alex Migliorini : Uomini e Donne News: scoppia la lite tra Alessandro Migliorini e la mamma di Alex Migliorini Da quando Alessandro D’Amico ha messo fine alla sua storia con Alex Migliorini su social non poche sono state le critiche a lui indirizzate. Uno dei motivi che lo avrebbero spinto a chiudere con Alex, come molti sanno, sembrerebbe essere […] L'articolo Uomini e Donne News: Alessandro D’Amico litiga con la mamma di Alex Migliorini ...

Beautiful - anticipazioni americane : STEFFY Litiga con BROOKE e HOPE? : Serenità familiare agli sgoccioli? Le anticipazioni per le puntate americane di Beautiful sembrano suggerire che i più distesi e maturi rapporti all’interno del nucleo familiare di Ridge Forrester stiano per subire qualche scossone che ha il sapore dei “periodi passati”. La figlia dello stilista, STEFFY Spencer, avrà infatti delle conversazioni non proprio piacevoli con la matrigna BROOKE e la sorellastra Hope. I motivi? Sempre ...

Papa Francesco a Pietrelcina 'Un Paese che Litiga tutti i giorni non può crescere - serve concordia' : Questo umile frate cappuccino ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli. Imitando il suo eroico esempio e le sue virtù, possiate diventare ...

Papa Francesco a San Giovanni Rotondo : 'Un Paese che Litiga tutti i giorni non può crescere - serve concordia' : Questo umile frate cappuccino ha stupito il mondo con la sua vita tutta dedita alla preghiera e all'ascolto paziente dei fratelli. Imitando il suo eroico esempio e le sue virtù, possiate diventare ...

Sanremo Young : Gino Paoli Litiga in diretta con Mara Maionchi e Masini : Perché Gino Paoli, Mara Maionchi e Marco Masini hanno litigato a Sanremo Young Attimi di tensione durante la finale di Sanremo Young. Gino Paoli, Mara Maionchi e Marco Masini hanno litigato dopo la performance di una cantante in gara, la giovane Elena Manuele. Quest’ultima si è esibita con Paoli in due canzoni del celebre cantatureo. […] L'articolo Sanremo Young: Gino Paoli litiga in diretta con Mara Maionchi e Masini proviene da ...

Sassari - investita da auto pirata e trovata morta in strada : ore prima aveva Litigato con il fidanzato : È una cittadina russa di 24 anni, residente a Sassari, la donna investita a Macomer , Nuoro, e trovata morta sulle strisce pedonali nel crocevia tra la via Nenni e il corso Umberto. Al momento l'...

Sesso orale con la donna che si masturba in treno : condannato. “Ho Litigato con la mia ragazza” : Shane Brennan, australiano, è stato condannato a pagare una multa di 700 dollari e a 12 mesi di "buona condotta obbligata" per l'episodio avvenuto lo scorso dicembre e ripreso dalle telecamere di video sorveglianza del convoglio. Ora la madre dei suoi tre figli vuole lasciarlo.Continua a leggere