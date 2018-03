Blastingnews

: Ecco come è ridotta un'isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti di Catania, inaugurata dieci anni… - reportrai3 : Ecco come è ridotta un'isola ecologica per la raccolta differenziata dei rifiuti di Catania, inaugurata dieci anni… - ignaziocorrao : Ho scritto ancora ai sindaci #M5S dei comuni siciliani, ma vorrei che di questa comunicazione approfittassero tutti… - pat7973 : L'Isola dei Famosi: la Bruganelli attacca Striscia per difendere la Marcuzzi -

(Di martedì 27 marzo 2018) Ormai da diverse settimanela Notizia, il tg satirico di Canale 5, dedica in quasi ogni puntata serale uno spazio di una decina minuti all'deiper denunciare le presunte irregolarità all'interno del programma di Magnolia, senza risparmiare pesanti accuse e offese ai danni della conduttrice Alessia. Dopo tutto questo attacco mediatico Soniaha deciso d'intervenire sui social in difesa proprio della conduttrice del reality che, tra l'altro, è una sua cara amica. Secondo la moglie di Paolo Bonolisla Notizia agirebbe in tal senso per fare audience ma non solo, perché a quanto pare ci sarebbe un altro motivo recondito....