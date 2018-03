Lions Club Ragusa dona canestro basket al Comune

MEETING DEL Lions Club DI ENNA "Il Carnevale in Sicilia e in Sardegna : due tradizioni a confronto" : ... la Sartiglia di Oristano, ed ha chiuso con un rapido cenno alle pietanze e ai dolci tipici: i Mallureddus al ragù bianco, il Porceddu al mirto, le Zeppole; e qui ci fermiamo per opportuna economia ...