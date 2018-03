L' insediamento dei presidenti e le parole di Fico

huffingtonpost

(Di martedì 27 marzo 2018) Idelle Camere di questa XVIII legislatura sono stati eletti nella seconda giornata di votazioni: al Senato al terzo scrutinio, alla Camera al quarto. Con una tempistica, quindi, non maggiore di quella delle ultime legislature e, anzi, al Senato, con uno scrutinio in meno rispetto al 2013.L'elezione del presidente della Camera al quarto scrutinio è praticamente una costante dal 1992 (salvo nel caso di Napolitano, eletto al quinto), ma in questo caso ciò è avvenuto con una maggioranza dei due terzi dei componenti, che ne avrebbe consentito l'elezione anche al primo scrutinio, quando è appunto questa la maggioranza necessaria.L'ampiezza del consenso raccolto da entrambi i(422 voti su 630 componenti pere 240 su 321 per Casellati) è una novità nella c.d. "Seconda Repubblica", trovandosene precedenti solo fino al 1987 ...