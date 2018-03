L' impronta di Ettore Majorana

huffingtonpost

(Di martedì 27 marzo 2018) Questo post è a cura di Giorgio Parisi, professore di Fisica Teorica presso la Sapienza Università di Roma e presidente della Commissione Ricerca dell'Accademia nazionale dei Lincei. Il fisicoMaiorana si volatilizzò il 27 marzo di ottanta anni fa, all'età di trentun anni. Le circostanze lasciarono adito alle più varie supposizioni: il 25 Marzo spediva da Napoli al preside della facoltà di Napoli e ai genitori una prima lettera in cui annunciava il proprio suicidio e partiva per Palermo. Il giorno dopo da Palermo spediva al preside un telegramma sibillino - "Non allarmarti. Segue lettera." - e una breve lettera: "Il mare mi ha rifiutato. Ritornerò domani all'albergo Bologna (a Napoli), viaggiando forse con questo stesso foglio. Ho però intenzione di rinunziare all'insegnamento. Non mi prendere per una ragazza ...