Levante lascia X Factor | Si può entrare in tv mantenendo la propria identità

Levante lascia X Factor - non sarà tra i giudici della prossima edizione : Indietro 27 marzo 2018 2018-03-27T12:56:20+00:00 ROMA – Levante lascia X Factor . A confermare i rumors è la cantante stessa, su Instagram con una storia. “Confermo i rumors – ha detto la catanese – quest’anno non farò X Factor , ho un 2018 pieno di grandi novità”. “Sono altri, infatti, i progetti che i fan di Levante […]

Levante lascia X Factor : nell’edizione 2018 la cantante non ci sarà : X Factor 2018, Levante non sarà tra i giudici: ecco l’annuncio ufficiale della cantante Levante lascia X Factor. Nell’edizione 2018 del popolare talent show di Sky Uno la cantante non ci sarà. Ad annunciare che nella prossima stagione tv l’artista non siederà tra i giudici del programma di Sky è la stessa Levante tramite i […] L'articolo Levante lascia X Factor: nell’edizione 2018 la cantante non ci sarà proviene da ...