Levante lascia X Factor | non sarà tra i giudici della prossima edizione

Levante lascia X Factor : nell’edizione 2018 la cantante non ci sarà : X Factor 2018, Levante non sarà tra i giudici: ecco l’annuncio ufficiale della cantante Levante lascia X Factor. Nell’edizione 2018 del popolare talent show di Sky Uno la cantante non ci sarà. Ad annunciare che nella prossima stagione tv l’artista non siederà tra i giudici del programma di Sky è la stessa Levante tramite i […] L'articolo Levante lascia X Factor: nell’edizione 2018 la cantante non ci sarà proviene da ...