L’esempio di Fabrizio Frizzi | ecco come si dona il midollo osseo

: RT @garboglino: @fabfazio Grazie, @fabfazio per questo tuo intervento. Lo condivido pienamente. Fabrizio, che ora ci 'sorride' dal Cielo, è… - AismeOnlus : RT @garboglino: @fabfazio Grazie, @fabfazio per questo tuo intervento. Lo condivido pienamente. Fabrizio, che ora ci 'sorride' dal Cielo, è… - peppe_68 : Volevo anch'io porgere l'ultimo saluto a Fabrizio Frizzi, esempio di correttezza, generosità e professionalità...riposa in pace Giuseppe - alegiobis : RT @Dayafter2012: L’Esempio di Fabrizio #Frizzi #DayAfterART ?????? #Venezia #Napoli -

(Di martedì 27 marzo 2018) «Tramite il sistema dizione nazionale sapevamo che c’era untore compatibile, ma da Roma non arrivavano risposte perché era sempre impegnato e così mi sono impuntato e ho fatto di tutto per accelerare i tempi». Fabio Benedetti, medico del Reparto di Trapianto deled ematologia del Policlinico di Verona, è il medico che ha eseguito il trapianto deldia Valeria Favorito, allora una bimba malata di leucemia. L’accelerazione dei tempi ha portato il medico a sapere che iltore era un personaggio famoso. «Anziché i cinque giorni di ricovero tra prelievo e post intervento si è preso solo 48 ore per procedere con lazione – aggiunge Benedetti -. Hato a Roma ed è tornato immediatamente a lavorare e noi, caso unico nella nostra storia che conta centinaia e centinaia di trapianti, abbiamo fatto l’intervento di ...