Lega Serie A | piace Domenicali | ex Ferrari

MEDIAPRO - DIRITTI TV 64 MILIONI ALLA SERIE A/ Versato l'anticipo alla Lega Calcio : sfida a sorpresa a Sky? : MEDIAPRO, DIRITTI tv 64 MILIONI alla SERIE A: Versato l'anticipo alla Lega Calcio per il triennio 2018-21 con un giorno di anticipo sulla data stabilita, ora partono le trattative. (Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:28:00 GMT)

Diritti tv - arriva l’anticipo di Mediapro : versati 64 milioni alla Lega Serie A : Il gruppo cinese/spagnolo ha versato l'anticipo per i Diritti tv della Serie A 2018/21 con un giorno d'anticipo sulla scadenza L'articolo Diritti tv, arriva l’anticipo di Mediapro: versati 64 milioni alla Lega Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - arrivato in Lega Serie A l'anticipo di 50 milioni di Mediapro : È appena stato notificato - apprende l'agenzia Ansa - alla Lega calcio di Serie A il versamento dell'acconto per i Diritti tv del triennio 2018-21 da parte di Mediapro. Il gruppo audiovisivo spagnolo, ...

Diritti tv Serie A - filtra ottimismo dopo vertice tra Mediapro - Infront e Lega : Continuano gli incontri per sbloccare l'empasse sui Diritti tv della Serie A: passi in avanti dopo il vertice a tre a Milano. L'articolo Diritti tv Serie A, filtra ottimismo dopo vertice tra Mediapro, Infront e Lega è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega Serie A - Cairo : “curriculum Miccichè è ottimo” : Il neo presidente della Lega Calcio “Gaetano Miccichè credo che abbia un curriculum di primissimo ordine, una persona di altissimo livello, anche molto appassionata di sport e di calcio. Quindi credo che sia molto utile per darci una spinta e per uscire dalle secche di un commissariamento troppo lungo“. Lo ha detto il presidente del Torino, Umberto Cairo, a margine della festa di ‘compleanno’ del Corriere ...

Serie A Crotone - Vrenna : «Noi in campo per la Legalità» : Lo sport, i giovani e la legalità' che si disputerà sabato mattina alle ore 10.30 allo stadio Ezio Scida. Il Crotone scenderà in campo insieme a una rappresentativa composta da magistrati, forze dell'...

Serie A - diritti tv al centro della prossima assemblea di Lega : MILANO - I diritti tv saranno al centro della prossima assemblea della Lega Serie A, convocata dal commissario Giovanni Malagò . L'incontro si terrà a Roma, presso il Salone d'onore del Coni, martedì ...

Gaetano Miccichè nuovo presidente Lega Serie A/ Malagò ha messo d’accordo tutti : “Ecco perchè ho scelto lui" : Gaetano Miccichè nuovo presidente Lega Serie A: “Valorizzare e sviluppare il calcio italiano”. Le prime parole del nuovo numero del massimo campionato di calcio italiano, eletto ieri(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 12:18:00 GMT)

Chi è Gaetano Miccichè e come è diventato presidente della Lega Serie A : Banchiere, uomo scelto da Malagò per mettere ordine tra i club del calcio italiano. Prestato allo sport, dovrà fare le riforme

Lega Serie A - il nuovo presidente è il banchiere Gaetano Miccichè : Non è sbagliato definire Miccichè un banchiere ma è molto limitante: è un uomo di sport, appassionato, competente, molto vicino al nostro mondo. Un grande valore aggiunto'.