Lega-M5S | il nodo premiership | Salvini apre ma Di Maio non accetta ' terzi nomi'

Confronto Lega - M5s per il governo. Di Maio : 'Premier? Io non ci rinuncio' : Si va verso l'intesa sui programmi ma manca ancora da sciogliere il nodo sul nome per Palazzo Chigi. Salvini apre al reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia dei pentastellati -

Consultazioni al Quirinale subito dopo Pasqua. I vescovi benedicono l'intesa M5s-Lega : Roma - Paura della strana coppia Salvini-Di Maio? 'Noi non abbiamo paura di nessuno'. Non è proprio una benedizione ma nemmeno una scomunica quella dei vescovi italiani nei confronti dell'asse tra ...

GOVERNO M5S-Lega/ Salvini e Di Maio lavorano all'intesa : e spunta il mister X - è Carlo Cottarelli : GOVERNO M5S-LEGA: Salvini e Di Maio cercano di trovare un accordo sul possibile esecutivo ma i veti incrociati non aiutano e spunta un terzo nome, quello di Carlo Cottarelli.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 08:28:00 GMT)

DIETRO LE QUINTE/ Rotondi - FI - : la Lega non farà il Governo con M5s senza di noi : Berlusconi dà il via libera al capo della Lega: 'Toccherà a Salvini provarci'. Ma non si dà per vinto e intende sfidare Salvini alle europee 2019.

REDDITO DI CITTADINANZA - ASSE M5S-Lega/ Salvini apre a Di Maio : “Patto per ricucire l'Italia” : REDDITO di CITTADINANZA, che fine ha fatto la proposta M5s? L'accordo tra Salvini e Di Maio, le trame di Governo e i dubbi di Berlusconi. Giorgetti lancia REDDITO di avviamento al lavoro(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 22:48:00 GMT)

Reddito di cittadinanza - asse M5S-Lega/ Salvini apre a Di Maio : “Governo? Ora cominceremo a parlarne” : Reddito di cittadinanza, che fine ha fatto la proposta M5s? L'accordo tra Salvini e Di Maio, le trame di Governo e i dubbi di Berlusconi. Giorgetti lancia Reddito di avviamento al lavoro(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 21:31:00 GMT)

Lega e M5S si avvicinano - Grillo : 'Salvini? Quando dice una cosa la mantiene' : Si continuano ad avvicinare Lega e Movimento 5 stelle in vista di un possibile accordo di governo. L'ultima apertura è stata del fondatore pentastellato Beppe Grillo che ha espresso parole di elogio ...

Governo - capigruppo M5s : “Coalizione centrodestra non è compatta. FI non ha rispettato i patti come Lega e Fdi” : “La coalizione di centrodestra non è per nulla compatta. Forza Italia non ha rispettato i patti come Lega e Fratelli d’Italia“. La nota dei due capigruppo M5s, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, arriva quarantotto ore dopo l’elezione dei presidenti delle Camere e mentre si susseguono le dichiarazioni del centrodestra sui giornali in vista di un futuro esecutivo. I grillini, come confermato a ilfatto.it, ribadiscono che la ...

Governo - capigruppi M5s : “Coalizione centrodestra non è compatta. FI non ha rispettato i patti come Lega e Fdi” : “La coalizione di centrodestra non è per nulla compatta. Forza Italia non ha rispettato i patti come Lega e Fratelli d’Italia“. La nota dei due capigruppo M5s, Danilo Toninelli e Giulia Grillo, arriva quarantotto ore dopo l’elezione dei presidenti delle Camere e mentre si susseguono le dichiarazioni del centrodestra sui giornali in vista di un futuro esecutivo. I grillini, come confermato a ilfatto.it, ribadiscono che la ...

REDDITO DI CITTADINANZA - ASSE M5S-Lega/ Salvini su Governo : “non è Io o morte”. Di Maio - accordi con tutti : REDDITO di CITTADINANZA, che fine ha fatto la proposta M5s? L'accordo tra Salvini e Di Maio, le trame di Governo e i dubbi di Berlusconi. Giorgetti lancia REDDITO di avviamento al lavoro(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 19:40:00 GMT)

Domenico De Masi : 'Il patto con la Lega è contro-natura e rischioso per il M5s' : Luigi Di Maio e Matteo Salvini 'hanno due basi di riferimento diverse, cui hanno fatto promesse diverse. Il M5S ha promesso lavoro, reddito di cittadinanza, riduzione dei costi della politica e lotta alla criminalità organizzata. Al Nord interessa la difesa dei diritti acquisti, il lavoro che già esiste, le politiche su immigrazione e sicurezza: temi della Lega molto più che del ...

Lega-M5s - Salvini : "Di Maio è affidabileOk reddito di cittadinanza se rilancia il lavoro" : Nuovo messaggio di apertura verso i pentastellati da parte del leghista: "Se il reddito di cittadinanza fosse pagare la gente per stare a casa dico di no - spiega Salvini - ma se fosse uno strumento per reintrodurre nel mondo del lavoro chi oggi nee' uscito allora siì"

Berlusconi : "Governo Lega-M5S? Un ircocervo" : Aggiornamento 14.45 - Matteo Salvini intervistato da Telelombardia sulla formazione del nuovo governo precisa che l'obiettivo resta cambiare il paese e che sulla premiership non ha mai detto "o io, o la morte". Su Silvio Berlusconi che ha paragonato una potenziale alleanza M5S-Lega per il governo a un "ircocervo" Salvini ha risposto: "Vediamo chi ci sta, in Parlamento" non dimenticando di scambiarsi i complimenti con i 5Stelle che hanno ...

Reddito di cittadinanza - Lega e M5s mediano/ L’accordo Salvini-Di Maio - dubbi di Berlusconi e trame di Governo : Reddito di cittadinanza, che fine ha fatto la proposta M5s? L'accordo tra Salvini e Di Maio, le trame di Governo e i dubbi di Berlusconi. Giorgetti lancia Reddito di avviamento al lavoro(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 17:56:00 GMT)