Lega e Forza Italia andranno divisi al Quirinale Lo scontro sul nome del premier | ' Non è

Forza Italia - Gelmini capogruppo alla Camera - Bernini al Senato. Giorgetti al vertice della Lega a Montecitorio : È Anna Maria Bernini la nuova presidente dei senatori di Forza Italia. La nomina è stata approvata, su proposta del decano dei senatori Alfredo Messina, all'unanimità per alzata di mano. Mariastella ...

I quattro livelli della trattativa tra M5s e Lega - dai leader agli sherpa sul Def. Ma il nodo Forza Italia inceppa l'ingranaggio : Sono almeno quattro i livelli su cui si sta svolgendo in questi giorni la trattativa tra Movimento 5 stelle e Lega. livelli che si incastrano come scatole cinesi, che permettono di mantenere aperti più canali di comunicazione che si mescolano, si smussano, riempiono crepe e livellano sbalzi. Il primo è quello apicale. Viaggia sugli smartphone di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Una girandola di messaggi e di telefonate. Appena ...

Silvio Berlusconi - il tramonto : Forza Italia diventa Forza Lega - i fedelissimi che tifano Salvini : Dal partito unico del centrodestra al partito unico a trazione Lega . La differenza, tra prima e dopo 4 marzo, è una sola ma è abissale. Dentro Forza Italia non è più solo il governatore della Liguria ...

Come ha reagito Forza Italia all'alleanza - per ora istituzionale - di Lega e M5s : Considerata anche 'la delicata fase politica', recita il documento. 'Voglio rassicurare i malpancisti, non ho intenzione di fare per 5 anni un mestiere così difficile', la risposta di Renato Brunetta ...

Elezioni Presidenti Camere : Lega e Forza Italia<br>si spaccano su Romani e Bernini : La coalizione di Centrodestra vincitrice delle Elezioni del 4 marzo sembra già spaccata alla prima difficoltà che si è trovata ad affrontare, ossia l'elezione dei Presidenti di Camera e Senato. La lotta è soprattutto per Palazzo Madama, perché, come da accordi con il primo partito italiano, il Movimento 5 Stelle, a Luigi Di Maio e i suoi spetta fare il nome per Montecitorio, mentre la seconda carica dello Stato sarebbe garantita a un ...

Sondaggi - effetto traino sui vincitori : M5s al 35 e Lega al 23 - 5. Il Pd cade ancora più giù - Forza Italia sprofonda all’11 : Mentre i pariti sono alle prese con l’elezione dei presidenti delle Camere, i Sondaggi confermano il cosiddetto “effetto traino”. Se si tornasse a votare domani, infati, il Movimento 5 stelle e la Lega aumenterebbero i propri voti, rubandoli in particolare al Pd e a Liberi e Uguali da una parte a Forza Italia dall’altra. Secondo Index Research per Piazzapulita, il Carroccio passerebbe dal 17,4 per cento al 23,5, con un ...

Milano - capogruppo Lega nel municipio 5 passa a Forza Nuova. “Finalmente siamo nelle istituzioni milanesi” : Roberta Perrone, ex capogruppo della Lega del quinto municipio di Milano, aderisce ufficialmente a Forza Nuova. “Grazie a lei – ha esultato il segretario provinciale del movimento di estrema destra, Alfredo Durantini – per la prima volta Forza Nuova avrà un proprio rappresentante nelle istituzioni milanesi”. Sabato sarà ufficializzato il passaggio in una conferenza stampa, ma il cambio di casacca di Perrone, che preferisce non rispondere alle ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora centrodestra : Governo - Forza Italia-Lega c'è l'intesa - 21 marzo - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora Centodestra e nomine Governo: asse Lega-Forza Italia e M5s? Gli scenari e le ipotesi dopo il vertice di Roma.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora centrodestra : Governo - Forza Italia-Lega c’è l’intesa (21 marzo) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora Centodestra e nomine Governo: asse Lega-Forza Italia e M5s? Gli scenari e le ipotesi dopo il vertice di Roma. Berlusconi apre a Di Maio?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:40:00 GMT)

Lega - campagna acquisti in Forza Italia - e fu An - : il grande esodo nel centrodestra : Ben prima dell'esplosione elettorale del 4 marzo della Lega di Matteo Salvini, l'attrazione di parlamentari non propriamente leghisti verso il Carroccio aveva sortito i primi effetti. Oggi la calamita ...

Le elezioni rinforzano la Lega «Nostro il candidato sindaco» : E sarebbe ora anche di un sindaco della Lega a Villafranca, siamo preparati, abbiamo persone capaci e professionali del mondo del lavoro e della politica. Ma dovremo condividerlo con gli alleati che ...

Reset - si riparte con la Lega che per la prima volta apre davvero a Forza Italia : Reset. È come se, arrivati alla stretta, si fosse azzerato tutto. E saltato ogni schema forse perché in questa trattativa finora di schemi definiti non ce ne sono mai stati. Un Reset in cui l'unico punto fermo è il calendario, col vertice dei tre leader di centrodestra, previsto per ora in tarda mattinata a palazzo Grazioli. E poi, se si troverà una "quadra", Matteo Salvini chiamerà Luigi Di Maio per l'altra ...

Lega e M5S - patto vicino : ticket Bongiorno-Fraccaro. L'allarme di Forza Italia : Segnali di accelerazione di un accordo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Spartizione delle Camere 'nel rispetto del voto degli Italiani' anche in riferimento alle aree territoriali visto che, ...

M5S-Lega - l'incubo di Forza Italia : Un po' per necessità, un po' per precisa scelta politica, visto che la partita sulle presidenze di Camera e Senato e quella di governo sarà lunga e complicata. Ho sentito Matteo, mi ha detto che non ...