Le ultime immagini di Tiangong-1 - in lenta discesa sopra le nostre teste : (Foto: Fraunhofer FHR) Mentre Tiangong-1 sta inesorabilmente andando incontro al proprio destino, in una lenta e inevitabile discesa verso il nostro pianeta, alcuni ricercatori tedeschi la stanno tenendo d’occhio per riuscire a prevedere meglio in quale area della Terra cadrà. Gli scienziati del Fraunhofer Institute for High Frequency Physics and Radar Techniques (Fraunhofer Fhr), infatti, stanno monitorando la stazione spaziale cinese di ...