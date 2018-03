Le serie tv di Apple dovrebbero arrivare nel marzo 2019

wired

(Di martedì 27 marzo 2018) Fra piattaforme di streaming come Netflix e Prime Video, altre offerte come Tim Vision, Infinity e Now Tv, per non parlare dei timidi progetti di Facebook e YouTube, il mondo della produzione seriale sta diventando davvero sterminato. E lo sarà ancora di più quando anche un gigante comemetterà in campo letv che ha in progetto. La società di Cupertino, infatti, ha annunciato di aver investito in questi mesi ben un miliardo di dollari nella realizzazione ditv, anche se mancano altri dettagli su come saranno effettivamente fruite. Secondo le ultime indiscrezioni,farà partire le suedal, o in un periodo compreso fra quella data e l’estate dello stesso anno. Come riassume il New York Times, non ci sono ancora informazioni sui partner attraverso i quali lesaranno distribuite, anche se è probabile che tutto passi per laTv o ...