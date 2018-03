Le lacrime e un addio struggente per Antonella Clerici : Un lutto terribile ha colpito l'intero mondo della televisione e un paese intero, stiamo parlando della morte [VIDEO] dell'amato e celebre conduttore di Rai Uno #fabrizio frizzi , deceduto ...

Le lacrime e un addio struggente per Antonella Clerici : Un lutto terribile ha colpito l'intero mondo della televisione e un paese intero, stiamo parlando della morte dell'amato e celebre conduttore di Rai Uno Fabrizio Frizzi, deceduto tragicamente all'età di sessanta anni a causa di una fatale emorragia celebrale accusata la scorsa notte. Il dolore di Antonella Clerici: "Grazie amico mio per tutto" La tristissima notizia ha scosso praticamente tutti, dai tanti telespettatori che amavano il simpatico, ...

lacrime e rabbia per l'addio a Imma - uccisa dal marito : BOSCOREALE. In centinaia davanti alla chiesa di Sant'Anna, nella frazione dei Pellegrini di Boscoreale, hanno accolto il feretro di Imma Villani, la donna uccisa dal marito Pasquale Vitiello, poi ...

“Addio - amico mio”. Lutto nel calcio - Maradona in lacrime. Campione - modello e simbolo per tutti. “Un talento enorme” : Genio e sregolatezza. Un po’ George Best (con più capelli), un po’ Diego Maradona (con molto meno genio). Eppure i tifosi lo amavano. Lo chiamavano il “pazzo” per quella sua voglia di essere sempre fuori gli schemi, sempre sopra le righe, in campo e fuori. E pure stavolta non è stato da meno. A 64 anni il cancro se l’è portato via, dopo una lunga lotta durante la quale mai ha chinato la testa. “Un grande perdita” scrive Diego Maradona, ...

Cristina Chiabotto in lacrime : la verità dietro l’addio a Fabio Fulco : “Sto vivendo una vera e propria rivoluzione e mi fa un effetto strano. Sono quei cambiamenti che nella vita prima o poi bisogna affrontare e questa volta è capitato a me”. Così Cristina Chiabotto, 31 anni, parla per la...

Malori e lacrime per l'addio ad Alessia e Martina : Dolore, lacrime e qualche malore per l'ultimo addio ad Alessia e Martina Capasso , le bambine uccise dal papà Luigi Capasso , i cui funerali si sono celebrati oggi nella chiesa di San Valentino, a ...

“Mi scuso…”. Filippo Nardi - fiumi di lacrime all’Isola dei Famosi. Lui - famoso per essere un capriccioso e prepotente - ha scioccato i naufraghi con quelle parole che hanno fatto piangere tutti. Ma ora rischia di dover dire addio al reality. Nooooo! : È finito al televoto e ora rischia l’eliminazione. Filippo Nardi, il nobile toscano (fa parte della famiglia Nardi-Dei, conti palatini dal 1220) che aveva partecipato tanti anni fa al Grande Fratello e ora è in Honduras a fare il naufrago, è in nomination insieme a Franco Terlizzi e allo sportivo Amaurys Perez al termine della quarta puntata del reality di Canale 5. Nardi non ha preso bene la nomination: a nominarlo tutti naufraghi che avevano ...

Barcellona - l’addio di Mascherano : il calciatore scoppia in lacrime : Javier Mascherano lascia il Barcellona, addio al club spagnolo per quello che è stato uno dei calciatori più importanti del club: “Non vado via dopo aver vinto un titolo, ma vado via con la convinzioni di avere trascorso momenti unici e di avere giocato insieme ai migliori giocatori del mondo”, le sue prime parole. “Credo che il fatto che possa diventare allenatore sia più un desiderio dei giornalisti piuttosto che mio, al momento. ...

LIVE Sci alpino - Slalom Schladming 2018 in DIRETTA : Myhrer in testa quando mancano i migliori sei! Dopo la prima manche Gross terzo e Moelgg quarto alle spalle dei due “marziani”. Thaler : addio in lacrime : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE dello Slalom speciale maschile di Schladming (Austria). La Coppa del Mondo maschile di sci alpino rimane in Austria e, Dopo lo spettacolo di Kitzbuehel, si va su un’altra pista dalla grande tradizione, la Planai. Un pendio di difficile interpretazione, che offre molte insidie, tra onde, compressioni e tratti più scorrevoli. Teatro ideale per una gara in notturna e la sfida delle sfide tra il padrone di ...