Le fake news sul cibo che saturano il web

Dall’ananas ai gluten free - le fake news sul cibo spopolano sul web : Dall’ananas ai gluten free, le fake news sul cibo spopolano sul web La regina delle bufale sull’alimentazione è che lo zucchero di canna sia meno nocivo di quello bianco Continua a leggere

fake news o pesci d'aprile? I più belli - e riusciti - degli ultimi anni : Netflix LIVE! Sulla scia di Google, maestra di scherzi stilosi di matrice hi-tech, Netflix nel 2017 ha lanciato Netflix LIVE! , un canale in streaming che avrebbe dovuto mostrare 24 ore su 24, 7 ...

Troppe fake news sul web : ecco quelle più diffuse : Non vi è dubbio che gran parte dell'informazione al giorno d'oggi passi principalmente via web. In questo senso la rete internet soprattutto negli ultimi anni rappresenta sempre più un veicolo d'informazione che viene consultato quotidianamente dagli italiani. Tuttavia non sempre quanto viene riportato dai siti web, ad esempio in fatto di alimentazione, corrisponde effettivamente al vero. Non è raro infatti imbattersi in informazioni scorrette o ...

Gabriele Parpiglia - fake news sul canna-gate? L’attacco di Striscia : Striscia la notizia attacca Gabriele Parpiglia sul canna-gate Striscia la notizia ha preso di mira la puntata di ieri di Domenica Live condotta da Barbara D’Urso. Secondo il tg satirico di Antonio Ricci, nel contenitore domenicale c’è stato un siparietto di fake news. La Rinaldi ha affermato che Striscia avrebbe alterato il suo messaggio vocale mandato a Eva Henger mentre Cecilia Capriotti ha sostenuto che un giorno una persona stupida si è ...

Stormy Daniels - l’ex pornostar contro Trump/ Presidente “tante fake news..” : l’accusa “minacciata per tacere” : Parla Stormy Daniels, la pornostar che passò una notte con Donald Trump molti anni fa, ma a parte i guai con la moglie non sembra esserci alcun scandalo politico(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 18:33:00 GMT)

SPILLO/ Il caso Bnl-Abete fra leaks e fake news : Un leak giudiziario punta il dito contro il presidente di Bnl, Abete: ma per una vicenda esclusivamente interna alla banca e violando le indicazioni della riforma Orlando. di NICOLA BERTI

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta tre fake news : dal pm Zucca e il G8 al “reato di solidarietà” contro le Ong : È vero che il procuratore generale di Genova Enrico Zucca ha esagerato – e, per questo, va punito – avendo paragonato i torturatori italiani della Diaz e di Bolzaneto al G8 di Genova del 2001 a quelli egiziani che hanno torturato e ucciso Giulio Regeni? E’ vero, poi, che la procura di Catania ha introdotto addirittura il reato di solidarietà per punire una povera Ong spagnola, la ProActiva Open Arms, colpevole soltanto di aver ...

Ultime notizie/ Oggi - ultim'ora : esplosione Lombardia - jet rompono muro suono. Tutte le fake news - 22 marzo - : Ultime notizie di Oggi, ultim'ora: esplosione Lombardia, Caccia rompono muro del suono. Tutte le fake news e il panico sui social. 22 marzo.

Non solo fake news : negli ultimi 3 anni cresciuti del 23% coloro che si rivolgono ad internet per “imparare” : Spesso di parla del web più per denunciarne i pericoli che per ricordarne gli enormi pregi. Ed ecco quindi numerosi gli spazi dedicati alle “Fake News” o agli usi poco corretti dei social. Ma poco si nota la crescita costante di un uso consapevole di internet anche per migliorare se stessi, per imparare, per formarsi. Da una analisi dei flussi svolto da “SEMrush” (il più noto ed importante tool di analisi web), negli ultimi 3 anni ...

YouTube : picture-in-picture e live streaming da PC - finestre anti fake news - sottotitoli automatici e test su Android : Nel frattempo, gli ingegneri del video-sharing di Mountain View si sono portati avanti semplificando il modo in cui può avvenire lo streaming da PC : da oggi, infatti, non sarà più necessario usare ...

Su Cambridge Analytica e sulle fake news serve una commissione parlamentare d'inchiesta : Quando si cita il Grande Fratello, la pervasiva e inafferrabile entità che spia le vite dei cittadini nel romanzo "1984" di Orwell, si pensa a qualcosa di lontano. A una fantasia che può esistere solo nella mente di uno scrittore o al cinema. Non c'è niente di più sbagliato. L'impressione è che il Grande Fratello sia tra noi, ma con un nome diverso: social network.Le inchieste del New York Times e dell'Observer ...

La fake news che scatena odio a Pozzallo : Ha scatenato un pandemonio la fake news sul cane infilzato a Pozzallo pubblicata su una pagina Facebook e commentata da decine di persone ignare

Sesso e corruzione : la macchina delle fake news di Cambridge Analytica : Il CEO of Cambridge Analytica Alexander Nix (Photo by Bryan Bedder/Getty Images for Concordia Summit) Il caso Cambridge Analytica si allarga, inglobando oltre al problema privacy dei dati anche scandali sessuali e costruzione di notizie false, da veicolare all’occorrenza. Man mano che passano le ore continuano a fiorire dettagli sull’operato della società che ha sfruttato i dati di oltre 50 milioni di utenti rastrellando le loro ...