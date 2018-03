Le cinque novità di Google Assistant ufficiali in Italia dal 27 marzo

optimaitalia

(Di martedì 27 marzo 2018) Continuano i lavori per rendere migliore l'esperienza di utilizzo diinno. La scorsa settimana abbiamo preso in esame alcune importantisul fronte delle app e della loro compatibilità con il servizio nella nostra lingua, ma oggi 27è possibile fare uno step ulteriore grazie ad un aggiornamento specifico dell'assistente vocale. Vediamo quindi cosa cambia per chi ambisce ad automatizzare specifici input inno.Stando a quanto trapelato in queste ore, infatti, all'interno dila stessa linguana ora dovrebbe supportare in via definitiva gli applet di IFTTT, vale a dire quelli in stile "If This Then That". Il changelog fondamentalmente ci mostra per sommi capi come cambieranno le cose ora che sono state introdotte questeper la piattaforma, come possiamo riepilogare qui di seguito. Ad esempio, ora potremo ricevere ...