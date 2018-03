Le auto storiche più belle della Coppa Milano Sanremo

gqitalia

: Sei un appassionato di collezionismo? Vieni a #Milanofil 2018, la collezione delle collezioni. Da quest'anno la fie… - PosteNews : Sei un appassionato di collezionismo? Vieni a #Milanofil 2018, la collezione delle collezioni. Da quest'anno la fie… - PosteNews : Sta iniziando la XXXI edizione di #Milanofil 2018. Filatelia, numismatica, dischi in vinile, fumetti, auto storiche… - MuseoNostalgia : Ecco com'è andata la #coppamilanosanremo! -

(Di martedì 27 marzo 2018) Le rievocazionisono una delle poche cose che riappacifica con l’mobile e ne fa riscoprire il suo lato più bello, quello dove l’emozione si fonde con la tecnica. Per una volta si può non pensare ai problemi dell’inquinamento, del parcheggio, dei costi eccetera e concentrarsi sullazza delle vetture create quando ancora i computer non esistevano e i costi di produzione non erano un’ossessione. Tra le gare di questo tipo la più famosa è certamente la Milla Miglia, ma non è certo l’unica. La, per esempio, è stata una delle corse più antiche d’Italia, con la prima edizione che si è svolta più di un secolo fa, nel 1906. Durante lo scorso fine settimana, invece, si è tenuta la rievocazione storica numero dieci, riservata allecostruite tra il 1906 e il 1976, cioè il periodo in cui ogni anno si teneva la corsa ...