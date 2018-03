Lazio | Lulic piglia tutto | ' Quarto posto o Europa League? Avanti su due fronti'

Europa League Lazio - i convocati : assenti Luiz Felipe e Lulic : ROMA - Scelte ufficiali per Simone Inzaghi in ottica di Lazio-Dinamo Kiev , gara valida come andata degli ottavi di finale di Europa League che andrà in scena stasera all'Olimpico , calcio d'inizio ...

Lazio : 18 convocati per Dinamo Kiev - out Lulic : convocati Lazio- Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di questa sera contro la Dinamo Kiev dello Stadio Olimpico di Roma. Tra gli assenti, oltre a Marusic, Caceres e Luiz Felipe, spicca il nome del capitano Senad Lulic. Portieri: Guerrieri, Strakosha. Difensori: Basta, Bastos,de Vrij, Lukaku, Patric, Radu, Wallace. Centrocampisti: Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Murgia, Parolo. ...

Probabili formazioni/ Lazio Dinamo Kiev : diretta tv - orario - ultime notizie live. Lulic in panchina? : Probabili formazioni Lazio Dinamo Kiev: diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 attesi domani all'Olimpico. Tutti titolari per la sfida di Europa League.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 13:50:00 GMT)

Lazio - Lulic e Lukaku scaldano i motori : Marusic e Basta in dubbio per la Dinamo Kiev : Vincere contro la Dinamo Kiev per dimenticar la sconfitta con la Juventus. In casa Lazio c'è voglia di voltare pagina e l'occasione può essere l'andata degli ottavi di Europa League, in programma all'...

Lazio - la bella prova di capitan Lulic non basta : Non è bastata la bella prova di capitan Lulic a evitare la sconfitta contro i campioni d'Italia. Eppure l'eclettico centrocampista bosniaco ha disputato il miglior primo tempo della stagione, ...

Lazio-Juventus - le formazioni ufficiali. Inzaghi sceglie Luiz Felipe e Lulic a destra - Mandzukic titolare : Squalificati : / Indisponibili : 2 De Sciglio, 33 Bernardeschi, 7 Cuadrado, 9 Higuain ARBITRO: Luca Banti Assistenti: Costanzo " Vuoto IV Uomo: Damato V.A.R.: Irrati A.V.A.R.: Peretti LA CRONACA a ...

Lazio - Lulic : 'Felipe Anderson grande giocatore - si è messo a disposizione' : Il capitano della Lazio , Senad Lulic , parla a Sky Sport dopo il successo con la Steaua in Europa League: 'A Bucarest abbiamo avuto tante occasioni ma non siamo stati capaci di fare gol. E' stata una serata splendida ma ora testa al campionato. Dove ...

Lazio-Verona - Luis Alberto da artista - Lulic non si ferma mai : STRAKOSHA NG Spettatore del successo, soltanto un brivido nel finale quando vede un tiro di Calvano sibilare di poco fuori. WALLACE 6 Titubante, qualche sbavatura contro avversari evanescenti. DE VRIJ ...

Inzaghi : 'Lazio senza Lulic e Milinkovic? Difficile - ma ho diverse soluzioni' : ROMA - ' Domani abbiamo una partita tosta, il Genoa negli anni è sempre stato un avversario Difficile, dovremo fare una partita di livello, vogliamo vincere davanti ai nostri tifosi e migliorare la ...

Lazio - Inzaghi : 'Perdere Lulic e Milinkovic ci crea qualche imbarazzo' : ROMA - ' Leiva titolare nonostante la diffida? Certo, giocherà perché ho dimostrato di non scegliere la partita: dobbiamo pensare soltanto al Genoa, non al Napoli che affronteremo dopo cinque giorni '.