Lavoro | il 60% dei giovani disoccupati italiani non vuole trasferirsi per trovarlo

In Italia il 60% dei giovani disoccupati non vuole traslocare per Lavoro : Ragazzo in viaggio traslocare per lavoro? In Italia il 60% dei disoccupati tra 20 e 34 anni dice no. Lo rivela uno studio di Eurostat, l’istituto di statistica comunitario. Secondo l’analisi, basata su dati del 2016, l’Italia è il sesto paese per immobilismo dei giovani che cercano lavoro. I più statici sono i maltesi. Seguono poi Olanda, Cipro, Romania e Danimarca. Successivamente, l’Italia. Dall’altra parte della ...

Vuoi trovare Lavoro? Con l’Erasmus hai il 60% di probabilità in più : Vuoi trovare lavoro? Con l’Erasmus hai il 60% di probabilità in più Una ricerca mostra come gli studenti universitari che partecipano ai programmi di mobilità internazionale hanno maggiori chance lavorative Continua a leggere L'articolo Vuoi trovare lavoro? Con l’Erasmus hai il 60% di probabilità in più proviene da NewsGo.

RIFORMA PENSIONI/ Via dal Lavoro a 60 anni secondo la Flaica Uniti (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultimissime. Via dal lavoro a 60 anni secondo la Flaica Uniti. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 14 marzo(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 13:12:00 GMT)

Maltempo - Autostrade : nevicata intensa sul Nord Ovest - 600 mezzi al Lavoro : Autostrade per l’Italia comunica che, dalle prime ore di questa mattina, una nuova ondata di precipitazioni ha interessato il Nord Italia, con coinvolgimento della A1 tra Milano e Bologna, della A26 Genova-Gravellona e della A7 Serravalle-Genova. Attualmente le tratte di competenza di Autostrade per l’Italia sono tutte regolarmente percorribili, con unica limitazione sulla A26, tra l’allacciamento con la A10 e Casale Monferrato ...

Riforma pensioni/ Per una sinistra rivoluzionaria : via dal Lavoro a 60 anni (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Per una sinistra rivoluzionaria: via dal lavoro a 60 anni. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 2 marzo(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 09:04:00 GMT)

Previdenza : 60 anni di età o 35 di Lavoro per la pensione nella riforma di SCR : Ormai ci siamo, il 4 marzo sta arrivando e con le elezioni l’Italia avrà un nuovo Governo. Il mondo previdenziale e lavorativo attende il nuovo Esecutivo per vedere se davvero stavolta si potrà arrivare a cancellare, modificare o correggere l’attuale sistema previdenziale che non piace a nessuno, soprattutto ai lavoratori che vedono allontanarsi sempre di più l’arrivo della quiescenza. In piena campagna elettorale tutti i partiti propongono e ...

Garanzia Giovani : Rapporto - in tre anni trovato Lavoro in 360 mila : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – In tre anni attraverso Garanzia Giovani hanno trovato lavoro in 360mila. è questo il totale degli under 29 che non studiavano ne’ lavoravano, occupati al 31 dicembre 2017: 359.348 per l’esattezza a fronte di 1,2 milioni di Giovani registratisi nelle liste ad hoc, di cui 982mila589 presi in carico dai centri per l’impiego. “Garanzia Giovani è un programma nuovo e all’inizio è stato ...

Finlandia - gli effetti di 560 euro di reddito garantito : meno ansia e più voglia di trovare Lavoro : Nel paese nordico segnato dall´economia piú debole , sebbene moderna e competitiva, e dal piú alto tasso di disoccupazione nella regione , non si riesce a farlo scendere sotto l´8 per ...

