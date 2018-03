“Lavoravo come manager a Londra e ho sempre balbettato Ma ho trovato un metodo che oggi

ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 marzo 2018) “Ricordo la paura di affrontare un’interrogazione alle elementari o la risata della mia compagna di banco mentre non riuscivo a terminare una parola”. Giovanni Muscarà è balbuziente fin da quando ha pronunciato le sue prime parole e per lui “la paura e l’ansia di andare incontro a una figuraccia” quando doveva parlare in pubblico erano all’ordine del giorno. Fino a che non ha inventato lui stesso unche ha permesso a lui – e ad altre 300 persone sotto le sue cure – di iniziare a superare questo difetto. Sette anni fa, infatti, il 35enne di Messina ha deciso di lasciare un lavoro ben pagato e nel cuore diin una società di consulenza internazionale per dedicarsi totalmente allo studio e alla sperimentazione di un nuovo approccio alla balbuzie, un problema che colpisce circa 1,5% della popolazione mondiale. “Nonostante ...