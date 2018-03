L’auto vola nella scarpata | salve due anziane sorelle | una si è “lanciata” dal veicolo

PAL-V Liberty - L’automobile volante è realtà : Un po’ auto, un po’ elicottero e un po’ aereo. Corre in strada e vola nel cielo, e non è una trovata da film di 007. Esiste veramente, è stato presentato all’ultimo salone dell’auto di Ginevra e ha superato tutti i test per passare dalla fase prototipale a quella della produzione di serie. Insomma potremo incontrarlo al semaforo… o all’aeroporto. PAL-V Liberty è costruito in Olanda e, come oggetto volante, appartiene alla famiglia degli ...