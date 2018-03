Launcher Android | i più nuovi e leggeri che puoi trovare sul Play Store

Assaggio di Android P su smartphone Android : il Launcher in formato APK : Vi alletta l'idea di provare sul vostro smartphone Android un pizzico dell'aggiornamento ad Android P? Grazie ai ragazzi di XDA Developers potrete farlo, ricorrendo all'installazione del launcher ispirato alla prossima major-release (potete scaricarlo qui). Non occorrono i permessi di root, né altre modifiche di sorta per riuscire nella cosa, anche se non mancano alcune precise condizioni da osservare, che vi illustreremo nel breve. Il ...

Microsoft Launcher si aggiorna per Android - introdotto lo sfondo giornaliero personalizzato : Breve comunicato per informarvi che l’app Microsoft Launcher si è aggiornata sul Play Store per tutti gli smartphone Android. La nuova versione è numerata 4.7.0.40991. Changelog sfondo personalizzato giornaliero: Cambia lo sfondo giornalmente non solo da Bing, ma anche utilizzando il tuo set personalizzato di immagini. Notifiche badge: Verifica le notifiche delle app con dei badge specifici per ognuna di esse. Notifiche del calendario ...

Microsoft Launcher beta per Android si aggiorna alla versione 4.7 con diverse novità : Il team di Microsoft ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento di Microsoft Launcher beta per Android, portando così l’app […] L'articolo Microsoft Launcher beta per Android si aggiorna alla versione 4.7 con diverse novità è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Installare Launcher Android P su qualsiasi dispositivo con almeno Android 8 Oreo : Già estratto il Launcher di Android 9.0 P che può essere installato su qualsiasi dispositivo con almeno Android 8 Oreo. Ecco come installarlo e su quali dispositivi funziona Download APK Launcher Android P da Installare su altri smartphone Android Tante sono le novità della nuova versione di Android P tra cui troviamo un Launcher leggermente rinnovato e che […]

Scaricate e provate il Pixel Launcher di Android P (ma solo su Oreo) : provate il nuovo Launcher dei Google Pixel di Android P sul vostro smartphone con almeno Android 8.0 Oreo. In questo articolo le novità e il link al download dell'apk. L'articolo Scaricate e provate il Pixel Launcher di Android P (ma solo su Oreo) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ecco Il Launcher Di Android TV Per La Tua Amazon Fire TV Stick : Ecco il Launcher perfetto per spingere al massimo la chiavetta Amazon Fire TV Stick. Scarica e installa il Launcher di Android TV su Fire TV Stick Launcher Android TV per Amazon Fire TV Stick Per Natale ti hanno regalato la nuovissima chiavetta Amazon Fire TV Stick? Oppure te la sei regalata in occasione delle feste? Indipendentemente dal fatto che […]

Ottimo Launcher alternativo per Android : Download APK Flick Launcher : Cambiare grafica ad Android con questo Ottimo Launcher alternativo. Prova e scarica Flick Launcher che ha tante personalizzazioni interessanti. Download ultima versione Flick Launcher Download APK Flick Launcher ultima versione Su Android è possibile stravolgere l’intera grafica semplicemente installando un Launcher alternativo. Se i vari Nova Launcher, ADW o APEX Flick si sono ormai ben consolidati […]

SquareHome 2 : Launcher per Android in stile Windows 10 Mobile con Live Tile e Metro UI : SquareHome 2 è un launcher disponibile su smartphone, tablet e TV Android in sTile Windows 10 Mobile con Live Tile, Metro UI e tante possibilità di personalizzazione dell’interfaccia. Caratteristiche: Aggiungi app e widget come Tile nella home screen; Aggiungi l’elenco delle app e la scheda contatti accessibili tramite scorrimento orizzontale nella home screen; Tile animate per: Orologio, Foto, Calendario, Contatti, Controllo di ...

Microsoft Launcher per Android : si aggiorna la versione beta con l’integrazione con Cortana : Microsoft continua a sfornare nuovi aggiornamento per il proprio Launcher sviluppato per piattaforma Android. L’ultimo update è stato rilasciato soltanto ieri. La nuova versione, numerata 4.6.0.40143, è disponibile attualmente solo e soltanto per gli utenti iscritti al programma di beta test e introduce, oltre ai fix di bug, alcune novità tra cui l’integrazione con l’assistente vocale di casa Redmond. Changelog Microsoft ...

Action Launcher introduce nuove animazioni di Android 8.1 Oreo : La versione 34.0-beta1 di Action Launcher introduce alcune novità di Android 8.1 Oreo, come lo stile delle cartelle, incluse le animazioni dinamiche di apertura e chiusura, lo stile delle animazioni nel trascinamento delle icone e alcuni aggiornamenti per migliorare la stabilità complessiva dell'applicazione. L'articolo Action Launcher introduce nuove animazioni di Android 8.1 Oreo è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Launcher 10 trasforma il dispositivo Android in Windows Phone : Launcher 10 è un'applicazione che permette di personalizzare il look dello smartPhone con lo stile dei dispositivi Windows Mobile. L'effetto è subito riconoscibile dalle classiche tile delle app con i badge a indicare il numero di chiamate e messaggi da leggere, con la possibilità di aggiungere widget e visualizzare la lista con tutte le app installate. L'articolo Launcher 10 trasforma il dispositivo Android in Windows Phone è stato pubblicato ...

Microsoft Launcher per Android si aggiorna alla versione 4.5 con maggiore personalizzazione : Se avete uno smartphone Android ed utilizzate Microsoft Launcher, vi conviene ricercare gli aggiornamenti poichè da alcune ore a questa parte ne è stato rilasciato uno nuovo. La nuova versione è numerata 4.5 e porta con sè svariate novità riguardanti principalmente l’importantissimo aspetto della personalizzazione. Stando al changelog ufficiale pubblicato sul Google Play Store, infatti, con questo nuovo update si possono: Modificare le ...