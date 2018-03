L’arte digitale negli abissi | la mostra di Miguel Chevalier

gqitalia

(Di martedì 27 marzo 2018) Immergersi nell’arte, nel senso più letterale del termine. Il pioniere della digital art franceseha presentato presso la base sottomarina di Bordeaux la sua nuovaDigital Abysses, una colossale esposizione dedicata al mare e ai suoi abitanti che si snoda su oltre 3500 metri quadrati di spazio. Dieci le installazioni immersive realizzate da, che ha disseminato più di 100 nuove opere in tutta la struttura. L’obiettivo dichiarato è quello di portare il pubblico alla contemplazione degli, facendolo riflettere sulla fragilità dell’ecosistema marino e sulla necessità di preservarlo. Proprio per questo Digital Abysses mette in scena la relazione tra noi esseri umani e le creature invisibili del mondo marino, in un percorso tra sogno e realtà che arriva fino alle profondità degli oceani. Ecco allora comparire conchiglie, fossili, ...