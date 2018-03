L’Arizona ha vietato i test di Uber con le auto a guida autonoma

wired

(Di martedì 27 marzo 2018) Il governatore dell’Arizona, Doug Ducey, ha formalizzato la decisione di interrompere idinoma sulle strade pubbliche del suo stato a seguito dell’incidente di domenica 18 marzo, in cui un’mobile anoma diha investito una donna a Tempe. Ducey ha comunicato all’amministratore delegato di, Dara Khosrowshahi, che la fatalità ha sollevato seri dubbi sulla capacità dell’azienda diare in modo sicuro la sua tecnologia, trovando il video dell’incidente “inquietante ed allarmante” oltre che iun “fallimento indiscutibile”. Il New York Times ha riferito che i documenti della compagnia mostravano che il programma diera pieno di problemi e si richiedeva un intervento umano massiccio rispetto alle aziende concorrenti. Dopo l’incidente,– che ancora non ha commentato la decisione ...