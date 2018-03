L' app di incontri per omosessuali ha deciso di prendere seriamente il problema dell' Hiv

agi

: @caribbeanblue @Gianpaolo_Satta La cosa peggiore è che sulle app di incontri c'è di peggio. Si chiamano app di inco… - salvocilia86 : @caribbeanblue @Gianpaolo_Satta La cosa peggiore è che sulle app di incontri c'è di peggio. Si chiamano app di inco… - makakog : Prima regola delle app d'incontri: mai mettere una foto con qualcuno più bello di te. - lacapagrossa : RT @PugliaNext: Questa settimana su www.puglianext: ??FINANZIAMENTI: Per l'audiovisivo che racconta il Sud ??STORIE: Lancia una startup di in… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Grindr, l’app pertra persone, scende in campo nella lotta alla trasmissione del virus hiv. Secondo il New York Times, l’app - che afferma di avere più di 3 milioni e mezzo di utenti al giorno – ha modificato il proprio software inserendo un servizio di notifiche che ricorda agli iscritti di sottoporsi a test per le malattie sessualmente trasmissibili (Mst). L’opzione, lanciata all’inizio di questa settimana, non sarà obbligatoria ma chi deciderà di attivarla riceverà un avviso ciclicamente, a intervalli di tempo tra i tre e i sei mesi. Contemporaneamente, l’app indicherà agli utenti il centro più vicino a cui recarsi per le analisi del sangue. Gli annunci pubblicitari di cliniche e centri che offrono consulenze e analisi saranno gratis, in modo da favorire la ricezione del messaggio. ...