Lancio Samsung Galaxy Note 9 con batteria superiore? Contenti solo a metà

: Lancio #SamsungGalaxyNote9 con batteria superiore? Contenti solo a metà - OptiMagazine : Lancio #SamsungGalaxyNote9 con batteria superiore? Contenti solo a metà - focusTECHit : Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6+ Plus: nuove conferme sulle specifiche e lancio in Europa - | - PHONETHRONE2012 : Samsung Galaxy A6 e A6 Plus: lancio entro la fine dell'anno anche in Europa | Rumor: I samsng Galaxy A6 e A6 Plus v… -

(Di martedì 27 marzo 2018) Primo fuggi fuggi di rumors che riguarda da vicino il9, con apertura per quanto riguarda la durata della.Stando a quanto divulgato dal leaker Ice universe, il prossimo phablet top di gamma del brand asiatico dovrebbe integrare un'unità da 3850 mAh, non un primato assoluto, ma comunque unvole salto in avanti rispetto all'attuale componente del8, che si ferma ad appena 3300 mAh. La capacità risulta maggiore anche a quella che aveva contraddistinto lo sfortunato comparto del7, da 3500 mAh, ma purtroppo inferiore rispetto alle unità integrate in alcuni altri device del produttore, come nel caso diA9 (2015),J Max e C9 Pro (2016), oltre che a bordo di svariante versioni 'Active', che condividono tutti unada 4000 mAh.Non siamo in presenza di una notizia ufficiale, quindi vi invitiamo a non dare per assodate le ...