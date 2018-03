L' Aeronautica Militare italiana celebra 95 anni di vita

Aeronautica Militare celebra i suoi 95 anni di vita : domani le Frecce Tricolori a Firenze : Regia Aeronautica prima, Aeronautica Militare oggi, la forza armata nasce il 28 marzo 1923 con il Regio Decreto n° 645. Ieri come oggi, il personale e i velivoli della Forza Armata sono impegnati in numerose aree del globo per contrastare le minacce verso l’Italia e assicurare il rispetto dei principi di legalità internazionale e dei diritti fondamentali dell’uomo. 95 anni di vita caratterizzati dalle grandi imprese aviatorie dei ...

Firenze celebra il 95° compleanno dell’Aeronautica Militare : Mercoledì 28 si terranno al Piazzale Michelangelo le celebrazioni per il 95° compleanno dell’Aeronautica Militare e per gli 80 anni

Giornata Mondiale della Meteorologia : oggi la celebrazione - presente anche l’Aeronautica Militare : oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Meteorologia 2018 in occasione dell’anniversario della fondazione dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale, avvenuta nel 1950. In Italia le celebrazioni sono organizzate dall’Associazione Italiana di Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia (Aisam), da Sapienza Università di Roma, dall’Aeronautica Militare e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche attraverso ...

Boati in Lombardia - il colonnello dell'Aeronautica Militare : ecco come si è svolto l'intervento dei nostri aerei e perché hanno infranto la barriera del suono

Boati in Lombardia - Aeronautica Militare : persi contatti radio con aereo - caccia decollati per “ordine di scamble” : Due caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in prontezza per il servizio di sorveglianza dello spazio aereo, si sono alzati rapidamente in volo nella mattinata di oggi dalla base aerea di Istrana (TV), sede del 51° Stormo, per intercettare un velivolo Boeing 777 dell’Air France, che aveva perso improvvisamente il contatto radio con l’agenzia italiana del traffico aereo. Gli Eurofighter hanno intercettato il ...

"Boom Sonico" in Lombardia : Caccia dell'Aeronautica Militare hanno dovuto intercettare volo sospetto proveniente dall'isola di Réunion

Aeronautica Militare : bimbo in pericolo di vita - volo sanitario Cagliari-Genova : Nel primo pomeriggio di oggi 17 marzo, un bambino di un anno in imminente pericolo di vita è stato trasportato d’urgenza da Cagliari a Genova a bordo di un aereo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica militare. Il piccolo paziente, accompagnato da un’equipe medica specializzata, è stato poi trasferito in ambulanza per essere ricoverato nell’Istituto pediatrico Giannina Gaslini. La richiesta di trasporto, come accade in ...

Previsioni Meteo - il meteorologo dell’Aeronautica Militare fa chiarezza : “Burian? Sarà semplicemente instabilità marzolina” : “L’Italia a partire dall’inizio della prossima settimana Sarà interessata da un ritorno di temperature più rigide di quelle che stiamo sperimentando in questi giorni, con possibili nevicate a quote collinari e non in pianura. Le caratteristiche del tempo atmosferico saranno quindi quelle della tipica instabilità del tardo inverno-inizio primavera”. A rassicurare sul temibile ritorno del Burian, l’ondata di gelo ...

Aereo perde il contatto radio - scatta l’allarme : decollati 2 caccia Eurofighter dell’Aeronautica Militare per scortarlo : Un velivolo egiziano in volo da Parigi (Francia) ad Almaza (Egitto) questa mattina ha fatto scattare l’allarme di “scramble“, Aereo non identificato, a seguito di un mancato collegamento radio con gli enti del controllo dello spazio Aereo nazionale. Due caccia F-2000A Eurofighter dell’Aeronautica Militare sono decollati dalla base aerea di Grosseto, sede del 4° Stormo: hanno intercettato il velivolo egiziano sopra i cieli ...

I campioni dell'Aeronautica Militare sbarcano a Bassano : Questa volta " dopo gli ultimi andati in onda nei giorni scorsi agli studenti della Luigi Pellegrini verrà presentato il progetto "Sport e alimentazione", sull'importanza dell'esercizio fisico, di ...

Volley : Fipav e Aeronautica Militare rinnovano l'intesa : ... mentre per l'Aeronautica Militare: il Colonnello Alessandro Loiudice , Stato Maggiore - 5° Reparto Comunicazione, Capo Ufficio Relazioni Esterne e Capo Sezione Politiche dello Sport, , il ...

Aeronautica Militare : volo sanitario d’urgenza da Alghero a Genova : Una donna di 26 anni in stato interessante è stata trasportata da un Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il velivolo decollato in tarda mattina da Alghero è atterrato da pochi minuti nell’aeroporto di Genova. La donna, bisognosa di essere trasferita nel più breve tempo possibile all’ospedale Gaslini di Genova per cure specialistiche, è stata assistita durante il viaggio da una ginecologa. La richiesta di ...