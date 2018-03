Ladro maldestro scappa in auto | sbatte contro un palo della luce e fugge a piedi

Il furto è un disastro - quando il Ladro maldestro viene “catturato” dalle telecamere : Vuole rubare la macchina delle caramelle nella sala d’attesa di un veterinario, ma rompe tutto. Non proprio un genio del crimine, questo ladro che si introduce nottetempo nello studio veterniario per rubare le monetine del distributore di caramelle e finisce per combinare un disastro dietro l’altro L'articolo Il furto è un disastro, quando il ladro maldestro viene “catturato” dalle telecamere proviene da Il ...

Venezia : Ladro maldestro cade per le scale - soccorso dal titolare del negozio : Venezia: ladro maldestro cade per le scale, soccorso dal titolare del negozio Un trentenne moldavo era riuscito a introdursi in un laboratorio di cosmetici, ma quando è scattato l'allarme è stato preso dal panico e…

